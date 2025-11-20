Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 21 novembre 2025: proposta a sorpresa!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 21 novembre 2025
Marcello (Pietro Masotti) informa Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) della sua decisione di accettare la linea di credito concessa dalla banca, ottenuta grazie all’intervento di Tancredi (Flavio Parenti). Agata (Silvia Bruno) racconta alle Veneri il bel gesto di Johnny (Mirko Lorusso) verso Mimmo (Vito Amato), mentre Barbara (Chiara Trombini) condivide il modo in cui lo ha conosciuto. Ettore (Elia Marangon) prosegue con il suo piano, presentando un’idea fuori dall’ordinario per la nuova campagna della Galleria Milano Moda.
Fulvio (Simone Montedoro) consegna a Roberto (Filippo Scarafia) una lettera di Mario (Piero Cardano), correndo il rischio che Rinaldi scopra la loro relazione. Durante il debutto di Chiara Brugnoli al Circolo, Irene (Francesca Del Fa) fa una piacevole scoperta; tra i presenti ci sono anche Rosa e Marcello, che sorprende la Camilli con una proposta inattesa…