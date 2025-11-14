Il paradiso delle signore 10, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025

Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo e lei condivide l’emozione della proposta con Irene e Delia. Al Paradiso arriva una star del calcio, l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera, e Roberto coglie subito l’occasione per sfruttare la sua presenza. Odile, intanto, cade sempre più nella seducente rete di Ettore.

Fulvio e Johnny riscoprono la ciclofficina creata da Armando, ormai inutilizzata dopo la partenza di Alfredo. Marina porta a Matteo notizie entusiasmanti: il loro film potrebbe approdare nelle sale statunitensi. Irene accetta l’invito al cinema di Cesare. Intanto Fulvio viene informato dell’imminente arrivo di Mario e Agata suggerisce a Caterina come prepararsi per accoglierlo. Un piccolo inconveniente getta l’Atelier nel caos, ma Johnny si mette subito all’opera per rimediare.

Enrico organizza per i bambini della casa-famiglia una partita di calcio in piazzetta con Helenio Herrera. Botteri è costretto ad affrontare un imprevisto familiare. Rosa decide di trasferirsi da Marcello. Johnny deve risolvere un guasto al suo furgone e le Veneri si mobilitano per aiutarlo. Caterina è abbattuta quando scopre che Mario, per un problema di lavoro, non potrà arrivare a Milano, ma Agata la convince a mantenere comunque la cena di benvenuto.

Rosa si prepara a iniziare una nuova vita al fianco di Marcello. Umberto assiste a una discussione tra Ettore e Odile sulla nuova campagna pubblicitaria e intuisce che tra loro c’è più di un semplice rapporto professionale. Alla cena organizzata da Caterina si presenta inaspettatamente Cesare. Umberto prova a far riflettere Odile sull’offerta di Ettore, che vorrebbe il suo volto per la pubblicità della GMM.

L’aiuto delle Veneri non basta per il furgone di Johnny, così Landi decide di proporgli un’occasione: viene assunto in prova come magazziniere. Marina invita le Veneri alla festa al Circolo dedicata alla promozione del film. Roberto è scosso da una notizia che riguarda Mario. Matteo riabbraccia la madre, Silvana, e le presenta Marina. Rosa e Marcello scelgono i testimoni delle nozze.

Enrico si prepara alla prima lezione universitaria, trovando forse una nuova strada capace di sostituire la sua amata carriera chirurgica. Botteri è nuovamente sopraffatto da questioni familiari e non può presenziare alla festa del film. Al Circolo, Greta incontra una persona che sembra averla già vista in passato… Seguici su Instagram.