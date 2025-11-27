Il paradiso delle signore, anticipazioni 28 novembre 2025 (ore 15.20, doppia puntata)

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 28 novembre 2025 (ore 15,20)

Umberto tenta di persuadere Odile a riflettere sulla proposta di Ettore, che le ha chiesto di prestare il proprio volto alla nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, l’intervento delle Veneri per aiutare Johnny si rivela insufficiente, spingendo Landi a proporre una soluzione: il ragazzo viene assunto in prova come magazziniere. Marina invita le Veneri alla festa organizzata al Circolo per promuovere il film. Roberto è scosso da una notizia che coinvolge Mario, mentre Matteo ritrova sua madre Silvana e coglie l’occasione per presentarle Marina.

Rosa e Marcello decidono insieme i testimoni per le loro nozze. Enrico si prepara ad affrontare la sua prima lezione universitaria, scorgendo forse una nuova strada in grado di compensare il vuoto lasciato dalla sua amata carriera da chirurgo. Botteri, ancora una volta sopraffatto da questioni familiari, si vede costretto a rinunciare alla sua presenza alla festa del film. Durante l’evento al Circolo, Greta si imbatte in qualcuno che le dà la netta sensazione di aver già incontrato in passato… Seguici su Instagram.