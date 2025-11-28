Il paradiso delle signore, anticipazioni 9 – 12 dicembre 2025 (in pausa l’8 dicembre)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 9 a venerdì 12 dicembre 2025

Odile è tormentata da un profondo senso di colpa dopo il gesto disperato compiuto dalla madre. L’arrivo del Natale, invece, porta finalmente una buona notizia per Caterina. Nel frattempo Roberto scopre che Mario è rientrato a Milano e che ha ripreso il suo posto al Circolo: decide quindi di affrontarlo immediatamente, temendo che possa essere troppo tardi.

Dopo la sconfitta contro la GMM riguardo all’abito della Scala indossato da una delle sorelle Brugnoli, Botteri è deciso a prendersi la rivincita sui Marchesi. Rosa e Marcello, intanto, ricevono una visita inaspettata da Umberto. Mario compie un gesto clamoroso nei confronti di Caterina che lascia tutti senza parole, mentre Roberto osserva attonito.

Ettore, con un abile stratagemma, riesce a impedire che Matteo scopra la verità sulla foto che lui ha fatto sparire. Greta, nel frattempo, tenta ancora di avvicinarsi a Umberto, ma senza particolare successo. Venuto a conoscenza dell’estremo gesto della contessa, Marcello corre da Adelaide e poi chiede un parere medico a Enrico: teme che possa tentare nuovamente il suicidio. Marta e Odile sono sempre più in ansia per Adelaide, mentre Marcello fatica a gestire il peso dei suoi sensi di colpa.

Mario chiede scusa a Fulvio per aver baciato Caterina in pubblico e lo sorprende con una proposta inattesa che lascia Rinaldi completamente spiazzato. Umberto, con il passare del tempo, diventa più aperto nei confronti di Greta. Rosa e Marcello decidono di rimandare il matrimonio. Johnny, intanto, invita Mimmo e le Veneri a un concerto rock.

Fulvio confessa ai Puglisi di essere rimasto sconvolto dalla decisione di Mario di voler sposare Caterina. Delia, nel frattempo, elabora un piano per aiutare Irene con Cesare. Matteo trova una pochette nel suo ufficio che non è sua e comincia a sospettare che qualcuno sia entrato per rubare la fotografia.

Quando Adelaide scopre che Marcello e Rosa hanno posticipato le nozze, convoca la Camilli a Villa Guarnieri e si mostra sorprendentemente cordiale; ma appena Rosa se ne va, emerge che è tutta una messa in scena, che per ora sembra funzionare alla perfezione… Seguici su Instagram.

Il paradiso delle signore non andrà in onda lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata