Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025

Il paradiso delle signore 10 – Episodio 51 del 17 novembre 2025

Enrico si prepara a lasciare la clinica, determinato a rivelare finalmente tutta la verità ad Anita. Per il nuovo numero di Paradiso Donna si pensa a un servizio dedicato a una “donna dell’arte”, e Tancredi propone il nome della giovane violoncellista emergente Chiara Brugnoli. Ciro comincia a preoccuparsi per la misteriosa assenza di Johnny, mentre Mimmo nasconde ai suoi la volontà di lasciare il Commissariato. Roberto scopre che Mario ha scritto una lettera a Caterina e prende una decisione importante. Nonostante gli ostacoli, Rosa e Marcello si dimostrano più uniti che mai.

Il paradiso delle signore 10 – Episodio 52 del 18 novembre 2025

La giornata comincia con una doppia sorpresa per Matteo e Odile: i due ricevono infatti un compenso dalla SIAE per i diritti d’autore di due canzoni, quella cantata da Michelino allo Zecchino d’Oro e quella del film interpretata da Marina. Fulvio è felice delle buone intenzioni di Mario verso Caterina, anche se la distanza tra i due lo preoccupa. Irene fa la conoscenza di una cliente riservata e gentile: è Chiara Brugnoli. Intanto Mimmo vuole lasciare la Polizia, ma per farlo deve trovare un lavoro fisso; Agata elabora un piano per aiutarlo, anche se l’argomento accende la tensione a casa Puglisi.

Il paradiso delle signore 10 – Episodio 53 del 19 novembre

Dopo un aspro scontro con il padre riguardo alle dimissioni dal Corpo di Polizia, Mimmo trova l’appoggio di Ciro. Irene ha un battibecco con una giovane donna altezzosa davanti al Paradiso, che critica i vestiti esposti in vetrina: un incontro che però potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Marcello, dopo le perdite economiche dovute alla fine della relazione con Adelaide, decide di rimettersi in gioco investendo nel settore degli elettrodomestici industriali; purtroppo la banca respinge la sua richiesta di prestito, ma Rosa ha un’idea per aiutarlo.

Il paradiso delle signore 10 – Episodio 54 del 20 novembre

Ciro è deciso ad aiutare Mimmo, ma non sa come gestire la situazione con Johnny. Enrico riceve una chiamata dal medico sociale dell’Inter per una consulenza cardiologica dopo il malore di un giocatore, e in quell’occasione fa un incontro inaspettato. Marcello scopre che Rosa ha chiesto a Tancredi di intercedere per ottenere il prestito e reagisce con stizza. Intanto, il servizio fotografico organizzato da Ettore e Odile prende una piega imprevista. Trovare un lavoro stabile per Mimmo sembra impossibile, ma grazie a Johnny la situazione si risolve.

Il paradiso delle signore 10 – Episodio 55 del 21 novembre

Marcello comunica a Rosa di aver deciso di accettare la linea di credito concessa grazie all'intervento di Tancredi. Agata aggiorna le Veneri sul gesto generoso di Johnny nei confronti di Mimmo, mentre Barbara racconta come ha conosciuto il ragazzo. Ettore porta avanti il suo piano con una proposta originale per la nuova campagna della Galleria Milano Moda. Fulvio consegna a Roberto una lettera di Mario, rischiando però che Rinaldi scopra la loro relazione. Al Circolo, durante il debutto musicale di Chiara Brugnoli, Irene fa una piacevole scoperta. All'evento partecipano anche Rosa e Marcello, e proprio lì Marcello sorprende la Camilli con una proposta totalmente inattesa…