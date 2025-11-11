La forza di una donna, anticipazioni dal 17 al 22 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 17 a sabato 22 novembre 2025

Emre è molto soddisfatto del lavoro svolto da Ceyda e Hatice nel suo bar, mentre Idil, al contrario, non perde occasione per litigare con Ceyda. Intanto, Bahar capisce che, per il bene dei figli, deve mantenere un rapporto civile con Sarp e Piril, e ne parla apertamente con lui. Così, i quattro si ritrovano insieme a fare colazione, ma Bahar nota che Doruk ha preso per sbaglio il caricabatterie di Piril.

Idil, rimasta senza casa, chiede ospitalità a Emre. Lui, sebbene riluttante, le concede di restare solo per una notte. Enver, invece, decide di cercarsi un lavoro e viene indirizzato da un fruttivendolo un po’ sordo che ha bisogno di un aiutante. Anche Sirin è alle prese con la sua nuova occupazione, ma non sopporta affatto il ruolo di commessa nel negozio di tessuti. Poco dopo, Enver raggiunge Hatice al bar per dirle di aver avuto l’idea di affittare una stanza della loro casa.

Sirin continua a lavorare nel negozio di tessuti di Dündar, ma affronta i clienti con svogliatezza e disinteresse, scoraggiando chiunque si presenti. Scopre però che Dündar è stato convocato in tribunale come testimone in un caso di lesioni da arma da fuoco. Nel frattempo, Hatice ed Enver decidono di accogliere Idil in casa loro, d’accordo con Emre.

Durante una conversazione, Emre si lascia sfuggire davanti a Bahar che Yeliz è morta. La notizia la sconvolge: scoppia in lacrime e, disperata, chiama Arif per avere spiegazioni, chiedendogli infine di venire a prenderla. Poco dopo, affronta Sarp e, in preda alla rabbia e al dolore, gli rinfaccia di non essere morto davvero, di aver distrutto le loro vite e di essere la causa indiretta della morte di Yeliz.

Nisan e Doruk, incuriositi, chiedono spiegazioni alla madre, ma Bahar, devastata, non trova la forza di rispondere. Interviene allora Sarp, che racconta ai bambini la verità: durante un’irruzione degli uomini di Nezir, Yeliz, nel tentativo di difendere Ceyda, è stata colpita accidentalmente da un proiettile ed è morta.

Dopo aver lasciato i figli con il padre, Bahar, nonostante le preoccupazioni di Sarp per la sua sicurezza, si reca al cimitero sulla tomba di Yeliz insieme ad Arif. Nel frattempo, Sirin si presenta al bar di Emre proprio mentre lui è uscito per una commissione e si imbatte in Idil, che riesce nuovamente a cacciarsi nei guai.

Bahar, decisa a fuggire dalla casa di montagna con i suoi bambini, chiede l’aiuto di Nisan per organizzare il piano. Tuttavia, Nisan comincia a mostrare segni di fastidio verso Doruk, poiché il piccolo dimostra troppo affetto nei confronti di Piril.

Enver inizia il suo nuovo lavoro presso il fruttivendolo, ma racconta ad Hatice di lavorare in uno studio medico. Nel frattempo, Idil si trasferisce definitivamente a casa di Enver e Hatice…