La forza di una donna, anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025

Bahar chiarisce apertamente a Sarp che non intende tornare con lui, nonostante l’uomo le assicuri di non aver mai amato Piril e di considerarla soltanto un’amica. Piril ascolta la conversazione di nascosto e, colta da una crisi isterica, dà in escandescenze. Più tardi tenta persino il suicidio, ma Bahar riesce a salvarla in tempo.

Nel frattempo, Nezir e Azmi definiscono il piano per eliminare Munir. Ceyda confida a Hatice che Emre è vedovo e che la moglie è morta della stessa malattia che ha colpito Bahar.

Sarp porta i bambini a vedere dei cuccioli e, approfittando del clima sereno, propone a Doruk e Nisan di giocare con i loro fratellini, cercando di costruire un legame tra loro.

Emre, intanto, si reca a casa di Hatice per consegnare le valigie di Idil e finisce per trattenersi a bere un tè. Hatice ha l’impressione che l’uomo sia attratto da Sirin.

Preoccupata per la salute di Piril, Leyla telefona di nascosto a Suat per informarlo che la figlia ha assunto dei farmaci e tentato il suicidio. Suat decide così di raggiungere la casa di montagna insieme a Munir per portare via sia Piril che i bambini.

Per distrarla, Emre invita Ceyda a cena. Nel frattempo, la moglie di Dundar si presenta al negozio e scopre che Sirin allontana i clienti, convincendoli a non acquistare nulla. Dundar è quindi costretto a licenziarla e informa Enver dell’accaduto.

Quando Suat arriva alla casa di montagna, discute animatamente con Sarp. Bahar, che ha sentito tutto, chiede a Piril di portar via anche lei e i bambini. Intanto Nezir viene informato che Piril sta rientrando in albergo.

Suat porta via Piril insieme ai piccoli Ali e Ömer e li sistema in un albergo che ritiene più sicuro. Bahar lo supplica di portare via con sé anche Nisan e Doruk, ma Suat le dà un rifiuto fermo, mentre anche Sarp implora Piril di non andarsene. Lei, però, sceglie comunque di allontanarsi, preferendo restare sola piuttosto che vivere accanto a un uomo che non la ama.

Nel frattempo Nezir sprona Azmi a individuare la posizione della casa di montagna dove si trovano Sarp, Bahar e i bambini. A casa di Enver, intanto, dopo l’ennesima bravata di Sirin, Hatice perde definitivamente la pazienza… Seguici su Instagram.