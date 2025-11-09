La notte nel cuore, anticipazioni 11 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 11 novembre 2025

Hikmet, sospettando che Sumru abbia mentito in passato riguardo all’aggressione subita, teme che possa fare lo stesso ora, questa volta a scapito di Tahsin. Per questo motivo, Hikmet e Halil iniziano a elaborare un piano per fermarla. Hikmet suggerisce a Halil di cercare di guadagnarsi la fiducia di Nuh, considerato il più emotivo e quindi il più vulnerabile tra tutti. Nel frattempo, Sumru e Tahsin pianificano di riunire l’intera famiglia allargata per vivere insieme a Villa Sansalan. Tuttavia, Nuh e Melek decidono di mantenere segreta la presenza di Halil in città. Nuh cerca di scoprire dove si trovi Halil, senza ottenere risultati.

Nazim e Harika trascorrono del tempo insieme, ma Harika preferisce non rivelare immediatamente a Cihan la natura della loro relazione. Contemporaneamente, Cihan e Melek considerano l’idea di lasciare tutto dopo la nascita del bambino. Nihayet, intanto, custodisce ricordi del passato, inserendo nell’album alcune foto di Melek e Nuh da bambini. In un’altra scena, Hikmet e Halil si incontrano per una cena al ristorante.

Esma riesce a fuggire dal luogo in cui è trattenuta prigioniera, ma uno dei suoi rapitori la insegue nella notte. È stato Esat, con l’aiuto della zia di Esma, Serife, ad assoldare due uomini per sequestrarla e rinchiuderla in un fienile, con l’intento di chiedere un riscatto alla famiglia. Durante una colazione con i familiari, Esat riceve una chiamata da uno dei rapitori, che seguendo le sue istruzioni chiede un milione di dollari ai Sansalan per liberare Esma. Tahsin si offre volontariamente di pagare il riscatto, certo di riuscire successivamente a recuperare il denaro dai rapitori. Cihan accompagna Esat al luogo concordato per lo scambio e i criminali liberano Esma in cambio della somma.

Più tardi, Halil incontra Nuh e Melek e svela loro che in passato era stato felicemente innamorato di Sumru. A sostegno delle sue parole, mostra alcune fotografie che testimoniano il loro legame. Halil ribadisce di non aver mai abusato di lei e confessa che, al contrario, fu Sumru a spezzargli il cuore quando decise di lasciarlo. Nonostante tutto, Nuh e Melek restano scettici nei confronti del racconto di Halil. Preso dalla disperazione, Halil tenta di togliersi la vita di fronte a Nuh, ma questi lo ferma appena in tempo. Questo episodio spinge Nuh a riflettere e a considerare la possibilità che Halil possa aver detto la verità…