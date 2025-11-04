La notte nel cuore, anticipazioni 9 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 9 novembre 2025

Accertata l’innocenza di Cihan, il procuratore ne ordina la scarcerazione. Una volta tornato in libertà, Cihan si ricongiunge con Tahsin e, insieme, i due affrontano Nuh per porre fine alle ostilità e stabilire una pace duratura tra le loro famiglie. La cena di riconciliazione, originariamente prevista per il giorno in cui Tahsin era rimasto coinvolto nella sparatoria, si tiene nella casa dei Yenishehirli alla presenza dell’intera famiglia. Tuttavia, durante il pasto, Esat perde il controllo: inveisce contro il fratello Cihan per aver preso le parti del “nemico” e abbandona furiosamente l’abitazione, lasciando gli altri ospiti sgomenti.

Türkan continua a provocare Bünyamin alle spalle di Canan e lo convince segretamente a incontrarla in una camera d’albergo, dove l’uomo cede alla tentazione. Nuh informa Tahsin e Sumru di aver cominciato un percorso terapeutico con lo psichiatra da loro suggerito. Senza alcun preavviso, Halil fa visita allo studio di Melek, lasciandola turbata; la sua improvvisa ricomparsa nella vita di Nuh e Melek destabilizza quest’ultima, che però lo respinge bruscamente.

Sumru e Tahsin si concedono un picnic durante il quale Sumru rievoca i momenti felici della sua infanzia, ricordi che Tahsin non ha mai avuto modo di vivere. Nel frattempo, la relazione clandestina tra Bünyamin e Türkan si concretizza, ma l'uomo fa di tutto per tenerla nascosta a sua moglie, che inizia però a sospettare…