La promessa, anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 16 a sabato 22 novembre 2025

Angela confida a Curro di sospettare che il capitano De la Mata stia cercando di combinargli un matrimonio senza chiedere il suo consenso, ma il ragazzo non sembra darle credito. Nel frattempo, Cruz mostra apertamente la sua insofferenza verso Jana e si irrita ancora di più quando scopre che ha portato Ramona alla Promessa. La marchesa, furiosa, decide di vietare a Jana di ricevere la donna all’interno del palazzo.

La gravidanza di Catalina procede, ma la giovane deve affrontare sia i disagi fisici legati alla sua condizione sia le difficoltà economiche che gravano sulla tenuta. Lei e suo padre non riescono a trovare un’intesa su come gestire i terreni della Promessa, e l’opinione di Jacobo rischia di influenzare Martina, spingendola a schierarsi da una parte.

Samuel si accorge che Maria continua a evitarlo e, non avendo altra scelta, le confessa un segreto inaspettato: è il figlio del duca di Windsorheim. Tuttavia, Maria stenta a credergli. Più tardi, Manuel affronta Cruz per chiedere se sia vero che ha detto a Jana di non volere il bambino che lei aspetta.

Tra Pia, Petra e Candela nasce una discussione riguardo a Santos e alla relazione che Pia intrattiene con un uomo sposato. In cucina, Lope prepara due conigli cacciati da Marcelo per la servitù, ma Petra insiste perché vengano serviti ai padroni. Simona interviene affermando che saranno i domestici a mangiarli, trovando l’appoggio di Don Romulo.

Angela mette in guardia Martina, spiegandole che Cruz approva il legame con Jacobo solo perché, una volta sposata, potrebbe manipolarlo e controllare i suoi beni. Poco dopo, Angela sorprende Cruz mentre parla al telefono con Lorenzo: la marchesa gli dice che devono far sposare Curro con una ragazza di un’importante famiglia.

Manuel informa Jana di aver contattato un costruttore di aeroplani, mentre la giovane scopre che il barone de Linaja utilizzava la stanza segreta e ne parla a Pia. Cruz, infastidita dall’ingerenza di Angela, le ordina di non occuparsi più degli affari di Martina. Angela, tuttavia, insiste per sapere il nome di suo padre, ma Leocadia la minaccia di mandarla via dalla Promessa.

Curro, desideroso di aiutarla, incoraggia Angela a riprendere gli studi, ma lei lo mette in guardia contro il patrigno e il rischio di un matrimonio combinato. Ramona spinge Jana a chiedere direttamente a Leocadia informazioni sul suo passato.

Manuel ripensa alle tensioni con Cruz e teme che Alonso non lo consideri più. Intanto, Ana chiede a Ricardo di aiutarla con il trasloco nella stanza lasciata libera da Lourditas, che le ha proposto di trasferirsi lì per lasciare la pensione. Ricardo accetta di darle una mano.

Maria scopre su un giornale la foto del padre di Samuel, comprendendo così che lui è davvero il figlio di un duca molto ricco e potente. Poco dopo, Samuel le dichiara il suo amore. Don Romulo rassicura Pia, che teme un riavvicinamento tra Ricardo e la moglie Ana. Nel frattempo, Petra riferisce a Cruz che Jana ha ricevuto Ramona nello studio dei maggiordomi con il permesso di Manuel, scatenando l'ira della marchesa…