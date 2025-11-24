La promessa, anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 30 novembre a sabato 6 dicembre 2025

I marchesi restano sconvolti quando scoprono che Manuel sta per partire alla volta dell’Italia per lavorare al servizio di don Pedro Farre. Tuttavia, quando il giovane assicura che contribuirà economicamente al sostentamento della Promessa con i suoi guadagni, Alonso sembra tirare un sospiro di sollievo. Intanto, Santos accusa Pia, durante un colloquio con Romulo, di aver ucciso il barone de Linaja. Il maggiordomo lo caccia dal suo ufficio, ma quando affronta la questione con Pia, lei conferma la sua colpevolezza.

Martina fa capire a Curro che potrebbe non riuscire a sottrarsi al matrimonio che Cruz e Lorenzo stanno organizzando per lui con una delle figlie dei de Castroviejo. Solo allora Curro comprende davvero il pericolo e si scusa con Angela per non averle creduto. Lope, Vera, Candela, Simona e Petra dichiarano di voler restare alla Promessa, mentre Marcelo annuncia a Romulo la sua decisione di andarsene.

Jana rivela a Curro ciò che le ha raccontato Leocadia: era l’amante del barone e Curro fu rapito proprio da lui tramite l’organizzazione criminale di cui faceva parte, su ordine di Cruz. Poco dopo, Pia confessa apertamente a Romulo di essere stata lei a uccidere il barone. Lui pretende di sapere chi l’abbia aiutata, ma lei si rifiuta di fare nomi.

Jacobo inganna Martina riguardo alle reali intenzioni dei marchesi e riesce a convincerla a proseguire con i preparativi del matrimonio, anche se la ragazza confida ad Angela i suoi crescenti dubbi. Leocadia affronta Cruz, accusandola di essersi sposata con l’inganno e predicendo per lei un destino tragico.

Jana annuncia alla servitù che partirà per l’Italia con Manuel, mentre Marcelo confida a Teresa e Vera che lascia la Promessa per timore di essere trovato dagli uomini del duca di Sarabia o de Carril. Catalina sorprende padre Samuel mentre tenta di rubare un vaso e decide di affrontarlo.

Jana e Teresa finalmente scoprono come aprire il passaggio segreto nella stanza di Cruz. Grazie a questa scoperta, Jana riesce a collegare tutti gli indizi e rivela a Curro la sua teoria: secondo lei, è stata Cruz a uccidere Tomás, occultando il delitto proprio tramite la stanza segreta. I due riescono a fuggire appena in tempo, prima che Cruz rientri. Ignara di tutto, la marchesa tenta di avvicinarsi a Jana, che però rifiuta ogni complicità, scatenando la sua ira.

Alonso, provato dai problemi nel suo matrimonio, cerca conforto nel figlio e non può fare a meno di invidiare la felicità di Manuel e Jana – una felicità che anche Martina vorrebbe vivere, nonostante le nozze imminenti. Nel frattempo, Marcelo annuncia ufficialmente la sua partenza e Ana torna alla Promessa per stare con suo figlio; un incidente obbliga Ricardo a intervenire, riavvicinandosi così alla moglie.

Catalina blocca Samuel mentre ruba un vaso dal salotto e convoca immediatamente lui e María Fernández per chiarire la faccenda. Curro segue il consiglio di Ángela e tenta di ostacolare il matrimonio combinato, scontrandosi con la zia. Cruz nega categoricamente le accuse e scarica la colpa su Leocadia, che però smentisce tutto.

Catalina, insieme al prete e a María, decide di devolvere il ricavato della vendita del vaso ai poveri e alla servitù; per permettere a María di assentarsi, chiede a Romulo la massima discrezione. Alonso chiede a Catalina i suoi gioielli per ripianare i debiti, e lei glieli consegna senza esitazioni. Martina fa lo stesso, ma rifiuta l’invito di Jacobo a trasferirsi nel suo palazzo. Petra confida a Teresa di sospettare che la partenza di Marcelo sia dovuta al deteriorarsi del loro rapporto.

Ana cerca di rassicurare suo figlio dopo un malore e spera ancora di ricucire il legame con Ricardo. Nel frattempo, Leocadia non ha più alcun dubbio: Jana è la figlia di Dolores. Una verità sepolta per anni sotto bugie e silenzi sta finalmente venendo alla luce… Seguici su Instagram.