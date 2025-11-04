La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 9 a sabato 15 novembre 2025

La gravidanza di Jana non ha portato pace nel suo rapporto con Cruz, e le pressioni di Leocadia affinché la marchesa sia sincera finiscono per provocare un violento scontro tra le due donne. Nel frattempo, María Fernández è sempre più ossessionata dall’idea di essere posseduta dal diavolo e continua a trovare “prove” che lo confermerebbero, mentre Catalina tenta di farle capire che si sbaglia.

Curro insiste con Ramona affinché le riveli tutta la verità, deciso a non andarsene finché lei non accetterà di aiutare lui e Jana. Angela, seguendo i consigli di Leocadia, parla con Martina e la mette in guardia sul fatto che i marchesi le stanno mentendo riguardo alla vendita delle terre. Martina, furiosa, affronta i suoi zii e chiarisce che non intende cedere le proprietà.

Simona e Candela cercano di aiutare i poveri del rifugio di padre Samuel, ma vengono scoperte da Petra mentre nascondono del cibo. Intanto Ricardo discute con Pia della conversazione avuta con Ana e Santos: la donna, però, gli rimprovera di aver raccontato al figlio una versione distorta e piena di menzogne. Poco dopo, Ana fa ritorno a La Promessa.

Angela viene sorpresa da Teresa mentre legge un telegramma nella stanza della marchesa. Messa alle strette, le confida di sospettare che Cruz e il Capitano stiano pianificando di far sposare Curro con una ricca ereditiera per salvare La Promessa. Il marchese affronta la moglie per aver ingannato Martina, ma Cruz, dopo essersi scusata, suggerisce di chiedere l’intervento di Jacobo per rimediare alla situazione.

Catalina rivela a María Fernández di essere innamorata di Adriano, il padre dei suoi figli. Ana, scoprendo che Santos ha pochi amici anche a causa della sua relazione con Petra, escogita un piano per escludere la governante da una gita organizzata col ragazzo. Pia, però, la affronta accusandola di essere sleale.

Jana tiene nascosti a Manuel i commenti crudeli della marchesa sulla sua gravidanza, ma si confida con Pia, sfogandosi sui misteri legati ai ricordi della camera segreta. Nel frattempo, Curro tenta un’ultima volta di convincere Ramona a tornare con lui a La Promessa.

La tensione cresce nel palazzo quando Cruz riesce a contattare Jacobo, che si presenta a sorpresa, lasciando Martina sconvolta dopo l’inganno subito dai suoi zii. Jana, turbata dalle sue recenti scoperte, cerca una spiegazione, ma l’arrivo inaspettato di qualcuno le riempie il cuore di gioia. Petra nasconde a fatica il suo disappunto per essere stata messa da parte da Santos, mentre il ragazzo sogna la riconciliazione dei genitori.

Dopo il ritorno di Jacobo e l’insolita cordialità dei marchesi, Leocadia mette in guardia Angela, certa che Cruz stia tramando qualcosa. Jana, commossa, mostra a Ramona gli oggetti rinvenuti nella camera segreta, e la donna le conferma che appartenevano a sua madre, Dolores. Quando Cruz e Petra vengono a sapere della visita, la marchesa perde il controllo e tenta di irrompere nella stanza di Jana, ma Petra riesce a fermarla.

Più tardi, Jana rivela a Curro di aver trovato una macchia di sangue sul tappeto, ma i due non riescono ancora a capire di chi sia. Intanto, la fame si fa sentire tra la servitù, e Maria incoraggia tutti a reagire con spirito positivo. Santos continua a sperare nella riunione dei suoi genitori, mentre Ana trova lavoro presso la panetteria di Lujan. Samuel riesce a convincere María Fernández che non è vittima di alcuna possessione, guadagnandosi così la sua fiducia.

Infine, Angela riesce finalmente a parlare con Curro e lo mette in guardia sui piani della sua famiglia, intenzionata a costringerlo a un matrimonio combinato…