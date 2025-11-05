La Promessa: Manuel medita di trasferirsi in Italia | Anticipazioni

Il dolore per la morte della moglie Jana Exposito (Ana Garces) spingerà Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) a valutare l’ipotesi di lasciare per sempre La Promessa. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, il marchesino prenderà in considerazione l’idea di trasferirsi a tempo indeterminato a Milano…

La Promessa, news: la morte di Jana lacera Manuel

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Jana morirà, insieme al bambino che aspetta, a causa di uno sparo che la colpirà in pieno ventre. Al termine delle investigazioni, il sergente Burdina (Fran Cantos) accuserà del delitto Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che verrà arrestata e portata in prigione, dove non verrà accolta nel migliore dei modi dalle altre detenute.

Sotto choc per l’omicidio apparentemente commesso dalla madre, Manuel chiuderà per sempre ogni tipo di rapporto con Cruz, a differenza di Alonso (Manuel Regueiro), che cercherà in ogni modo di evitare un nuovo scandalo in grado di mettere fine per sempre al marchesato di Lujan. Non a caso, l’uomo inizierà a fidarsi un po’ troppo di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che prometterà ad Alonso di muovere tutte le sue conoscenze affinché il monarca possa decidere di non revocargli il ruolo di marchese, come invece avrà minacciato di fare attraverso una missiva.

La Promessa, spoiler: Manuel medita di trasferirsi in Italia!

Nel frattempo, inconsapevole del fatto che il fratello Curro de la Mata (Xavi Lock) crede fortemente che Cruz sia innocente per l’omicidio di Jana, Manuel si crogiolerà nel proprio dolore e passerà tantissimo tempo, da solo, nella stanza che condivideva con la defunta consorte. A nulla serviranno quindi i tentativi della sorella Catalina (Carmen Asecas) e della cugina Martina (Amparo Pinero) tesi a risollevargli il morale.

Nel suo silenzio intriso di dolore, Manuel ripenserà alla proposta lavorativa che gli aveva fatto don Pedro Farrè poco prima che Jana venisse assassinata. In cerca di un nuovo inizio, Manuel valuterà dunque seriamente l’idea di trasferirsi a Milano per prendere servizio in un progetto di aviazione, proprio come Farrè gli aveva proposto. Un capitolo inedito della sua vita differente da come lo aveva immaginato, visto che in Italia avrebbero dovuto trasferirsi con lui anche Jana e il figlioletto…

La Promessa, trame: Alonso non vuole che Manuel si trasferisca

Ovviamente, appena Manuel gli comunicherà le sue intenzioni, Alonso non sarà per niente d’accordo con la decisione del figlio, ma cercherà di non ostacolarla in maniera netta per evitare che possa chiudersi ancora di più a riccio. Tra le altre cose, a generare più ansia nel marchese sarà anche Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), il quale gli farà presente che, a causa del conflitto mondiale, la situazione a Milano è sempre più tesa, tra bombardamenti e attentati improvvisi.

Tutto ciò darà dunque la spinta ad Alonso per opporsi apertamente al trasferimento di Manuel nel capoluogo lombardo? Oppure sarà lo stesso Manuel a cambiare idea per altre ragioni?