Manuel fuggirà via. Per andare dove? | La promessa anticipazioni

Il dolore di Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) per la morte della moglie Jana Exposito (Ana Garces) sarà al centro della scena delle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, ad un certo punto, Catalina (Carmen Asecas) e Martina (Amparo Piñero) sembreranno trovare un modo per fare uscire Manuel dal baratro, ma la loro idea si rivelerà un vero e proprio disastro…

La Promessa, news: Manuel distrutto dalla morte di Jana

In preda alla disperazione più totale per aver perso Jana e il bambino che aspettava da lei, Manuel non riuscirà a darsi pace anche per via dell’arresto della madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), accusata dell’assassinio della moglie dal sergente Burdina (Fran Cantos). Proprio per questa ragione, visto che ogni angolo de La Promessa gli ricorderà Jana, il marchesino prenderà nuovamente in considerazione l’idea di trasferirsi in Italia per lavorare.

Nonostante l’esplicita richiesta del padre Alonso (Manuel Regueiro) di restare a casa, Manuel non abbandonerà del tutto tale ipotesi nemmeno quando Catalina gli dirà di restare almeno finché non avrà dato alla luce i gemelli che aspetta. A tal proposito, l’unica che sembrerà scalfire le volontà di Manuel sarà Blanca Palomar (Paula Jornet) che, durante una breve visita, farà presente all’amico che a parer suo è giusto che elabori il lutto con tutti i suoi parenti…

La Promessa, trame: Catalina, Martina e i problemi con gli affittuari dei terreni

Contemporaneamente a tutto ciò, Catalina e Martina si troveranno a fare i conti con alcune clausole da stabilire con gli affittuari che coltivano i loro terreni adiacenti a La Promessa. Visto che dovrà stare in assoluto riposo poiché ormai la sua gravidanza sarà allo stadio finale, Catalina chiederà a Martina, proprietaria del 25% della tenuta, di partecipare alle riunioni al suo posto.

Inizialmente, Martina penserà di “scaricare” l’impegno sul fidanzato Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), che quasi le imporrà il suo aiuto poiché, a suo dire, fare accordi sarà una mansione prettamente da uomo. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Martina arriverà alla conclusione che deve andare da sola alla riunione perché, come le consiglierà Catalina, è giusto che sia lei a curare i suoi affari.

La Promessa, spoiler: Manuel resta sconvolto, ecco perché

Ad un certo punto, dopo essersi confrontata con lei sul parente, Catalina chiederà con successo a Martina di farsi accompagnare anche da Manuel alla riunione con gli affittuari. A detta della Lujan, il fratello potrebbe infatti dimenticarsi per qualche ora di Jana, se impegnato con gli affari di famiglia. Un’idea, potenzialmente benefica, che si rivelerà un vero e proprio buco nell’acqua: possiamo anticiparvi che, nel corso della riunione, Manuel si imbatterà nella figlia bionda di un contadino molto simile nei modi di fare alla defunta Exposito.

Sconvolto, Manuel abbandonerà dunque l’incontro e si chiuderà nuovamente in un silenzio tombale che romperà, tramite una missiva, per comunicare al padre che ha lasciato La Promessa senza salutare nessuno. Ma dove avrà deciso di andare il novello vedovo Lujan? Ve lo sveleremo prestissimo… Seguici su Instagram.