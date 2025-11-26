Manuel (La promessa) si rifugia da due vecchie conoscenze | Anticipazioni

Dopo la morte della moglie Jana Exposito (Ana Garces), per Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) l’atmosfera che si respirerà a La Promessa risulterà decisamente insopportabile. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, il marchesino deciderà di cambiare aria… ma dove andrà? Vediamolo insieme…

La Promessa, news: Manuel valuta l’ipotesi di trasferirsi in Italia

La storyline inizierà quando, distrutto al pensiero che a uccidere Jana sia stata la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), ormai rinchiusa in prigione, Manuel valuterà comunque l’ipotesi di trasferirsi a Milano, come stava pensando di fare insieme alla moglie poco prima che morisse.

Proprio per questo, nel corso di una cena con i parenti, Manuel comunicherà che probabilmente accetterà il lavoro che don Pedro Farrè gli ha offerto in Italia: un’ipotesi che Alonso (Manuel Regueiro) considererà inaccettabile, tant’è che chiederà più volte al figlio di ripensarci, e che non piacerà nemmeno a Catalina (Carmen Asecas), che supplicherà il fratello di restare nella tenuta almeno finché non avrà dato alla luce i suoi due gemelli.

Confuso sul da farsi, poiché nessuno capirà fino in fondo quanto sia difficile per lui restare a La Promessa, Manuel non vorrà ascoltare nemmeno il fratello minore Curro (Xavi Lock), in primis poiché non si capaciterà di come il parente abbia chiesto ad Alonso di farlo diventare un valletto dopo essere stato ripudiato…

La Promessa, trame: Manuel lascia la tenuta all’improvviso

Non a caso, appena Blanca Palomar (Paula Jornet) andrà via al termine di una breve visita di condoglianze, Manuel preparerà un piccolo bagaglio e lascerà La Promessa in piena notte senza salutare nessuno. Alonso resterà dunque attonito quando, il mattino successivo, un membro della servitù gli darà un biglietto scritto da Manuel, nel quale annuncerà che è partito fino a data da destinarsi, senza specificare bene dove.

Ovviamente, visti i dubbi precedenti, Alonso temerà che Manuel sia partito alla volta dell’Italia e dirà a Lorenzo (Guillermo Serrano) che non sa come comportarsi di fronte all’iniziativa repentina del figlio. Ma Manuel sarà andato davvero a Milano?

La Promessa, spoiler: ecco dov’è andato Manuel?

In tal senso, possiamo anticiparvi che Manuel si troverà ancora all’interno del marchesato di Lujan. L’uomo avrà deciso infatti di trascorrere un periodo a casa di Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa), i due anziani che avevano ospitato lui e Jana nel corso della loro disastrosa luna di miele.

Convinto del fatto che lì ha passato con Jana i giorni più belli della sua vita, Manuel chiederà dunque con successo a Antonio e Nica, addolorati per la morte della Exposito, di ospitarlo lì per un po' di tempo. Insomma, almeno per ora, Manuel sembrerà intenzionato a chiarirsi le idee, per capire cosa fare della sua vita ora che è rimasto vedovo. Ma per quanto durerà la trasferta?