Un posto al sole: Alice vuole andare a Londra con Vinicio, Elena cosa farà? | Anticipazioni

Ve l’avevamo detto in tempi non sospetti: dopo un periodo di stasi, la storyline dei Ferri e dei Gagliotti avrebbe ricominciato a “muoversi” all’interno delle varie vicende di Un posto al sole. Così è stato e ora la trama ci riserverà parecchi fuochi d’artificio, a partire da una ragazza infuriata che presto metterà tutto in discussione, compreso l’amore dei suoi parenti…

Occhio dunque ad Alice (Fabiola Balestriere), che farà di tutto e di più per proteggere il suo amore per Vinicio (Gianluca Spagnoli): se la ragazza in un primo momento era stata delusa dal suo boyfriend, tanto da interrompere i suoi rapporti con lui, ora si è resa conto che è proprio il Gagliotti junior quello che vuole, e niente e nessuno glielo porterà più via.

Trame Un posto al sole: Alice, frattura (insanabile?) con la sua famiglia

In quest’ottica, più passeranno i giorni e più la giovane Pergolesi capirà che la sua famiglia – Marina (Nina Soldano) in primis – si è approfittata della fragilità di Vinicio e ha tentato di strumentalizzarla al fine di ottenere di nuovo il possesso dei Cantieri.

Ne deriverà una grande delusione per la nostra Alice, che – una volta ricostruito l’accaduto – entrerà in rotta di collisione con i suoi cari. Elena (Valentina Pace) tenterà di mediare tra le varie parti coinvolte, ma la distanza tra la ragazza, Marina e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembrerà divenire insanabile! A quel punto, Alice deciderà di andare a Londra con Vinicio, mentre una disperata Elena non saprà come fare a recuperare il rapporto con sua figlia… Seguici su Instagram.