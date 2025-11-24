Un posto al sole, anticipazioni 1 – 5 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025

Marina e Ferri elaborano un piano contro Gennaro in vista dell’arrivo di Chiara Petrone a Napoli, ma Gagliotti reagisce con una contromossa sorprendentemente ingegnosa. Questa tensione coinvolge anche Alice e Vinicio, che però sembrano aver ritrovato la loro sintonia. Sfruttando il suo ritorno a Palazzo, Renato si affianca a Otello per convincere Raffaele a rinunciare all’idea della pensione. Riusciranno a farlo cambiare idea? Intanto il rapporto tra Alice e Vinicio continua a rafforzarsi.

Roberto scopre che Gennaro non ha ancora esaurito le sue risorse e, per fermarlo, spinge Marina a prendere una decisione difficile, il cui esito potrebbe però rivelarsi deludente. Determinato a risolvere il problema del portiere, Renato propone a Otello un possibile stratagemma per convincere Raffaele a mantenere il suo incarico, ma la situazione sfugge al loro controllo.

Marina e Roberto devono fronteggiare le conseguenze della riunione con Chiara ai Cantieri, sia sul piano professionale sia all’interno della loro famiglia. Anche Gennaro, tuttavia, dovrà fare i conti con il nuovo atteggiamento della Petrone nei suoi confronti. L’amicizia tra Raffaele e Renato riuscirà a superare le recenti incomprensioni? Nel frattempo Guido e Mariella si trovano a gestire Cotugno e una determinata Bice, che, decisa a riprendersi ciò che ritiene suo, è alla ricerca di un nuovo complice.

Renato si isola sempre di più, mentre a Palazzo Palladini si avvicina il momento della scelta sul futuro della portineria senza Raffaele. Filippo riceve una proposta professionale di grande rilievo da Chiara, mentre Marina, addolorata per quanto accaduto con Alice, attraversa una profonda crisi. Bice, determinata a individuare un finanziatore facoltoso, sembra aver scelto la sua prossima vittima. Eduardo, sempre più frustrato dalla sua condizione e dalla difficoltà di offrire a Clara e Nunzia la vita che desidera per loro, rischia di compiere un grave errore.

L'allestimento del presepe rappresenta per Raffaele l'occasione per dare il suo addio a Palazzo Palladini e ai suoi abitanti. Intanto il piano di Bice per convincere Cotugno a cedergli il denaro necessario per incastrare Troncone sembra procedere senza ostacoli…