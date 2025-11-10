Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025

Damiano si impegnerà a trovare le prove necessarie per dimostrare l’innocenza di Eduardo nell’aggressione a Peppe Caputo, ma i due amici potrebbero finire coinvolti in una situazione rischiosa. Micaela, nonostante gli sforzi di chi le è vicino, continua a non reagire, ma sarà Serena a ideare una soluzione del tutto originale per aiutarla a ritrovare se stessa. Guido cercherà da Mariella una conferma della loro riconciliazione e il suo ritorno a Palazzo sembra ormai imminente, sempre che Cotugno non ci metta lo zampino.

Le pressioni di Otello spingeranno Raffaele a valutare seriamente il proprio futuro lavorativo, ma l’ipotesi di un suo addio al portierato non sarà accolta bene da qualcuno. L’atto di coraggio di Eduardo rafforzerà ulteriormente il legame con Damiano; tuttavia, sebbene i meriti dell’operazione verranno attribuiti a Grillo, entrambi sanno bene che l’ostilità dell’ispettore nei loro confronti non si dissolverà tanto facilmente.

Clara invita Damiano a non illudere Rosa se non è certo dei propri sentimenti. L’uomo, però, propone alla sua ex una cena per parlare più apertamente. La serata, tuttavia, farà emergere tutte le insicurezze di Rosa. Nel frattempo, Eduardo, ormai scagionato dall’accusa di aggressione, incontrerà di nuovo la misteriosa Stella. Renato continua a serbare rancore verso Raffaele, che dovrà decidere se comunicare a Otello la scelta di non prolungare la sua permanenza come amministratore.

Castrese è in ansia per il padre, mentre Espedito trova il coraggio di affrontare Gennaro per tentare di salvare l’azienda di famiglia. Vinicio, invece, appare sempre più intrappolato nel suo buio interiore. Rosa, pur con difficoltà, inizia a rendersi conto della sincerità di Damiano, mentre Micaela, ancora apatica, potrebbe presto ricevere una scossa inaspettata.

Marina cercherà di convincere Mariella e la sua famiglia, messi alle strette da Gennaro Gagliotti, a unire le forze contro il loro comune avversario. Vinicio, in un momento di lucidità, potrebbe ricordare le parole compromettenti di Cristiano e affrontarlo. Alla vigilia di una nuova diretta radio con Michele, si scoprirà se la "cura Pasquale" riuscirà finalmente a far uscire Micaela dal torpore che preoccupa tutti coloro che le vogliono bene…