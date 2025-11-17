Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025

Castrese, sostenuto da Guido, Mariella e Salvatore, decide di accogliere l’invito di Marina a partecipare alla trasmissione radiofonica per denunciare le condizioni delle bufale della sua azienda sotto la gestione di Gennaro Gagliotti. Nel frattempo Vinicio irrompe in una riunione del fratello, riversandogli addosso tutta la sua rabbia per averlo spinto di nuovo verso la droga.

Rosa riceve la proposta di subentrare a Raffaele, mentre Renato non si rassegna alla decisione del cognato e si metterà in cerca di un’alleata. Vinicio sembra disposto a credere alla versione del fratello riguardo la questione della droga. Grazie al contributo di Castrese e Michele, Marina e Roberto infieriscono ancora una volta sui Gagliotti, rischiando però di compromettere il riavvicinamento di Alice a Vinicio.

Clara, pur felice per l’amica, insinua qualche dubbio in Rosa sulla possibilità di essere assunta a Palazzo Palladini. Renato, sempre più convinto che Raffaele stia sbagliando a ritirarsi, individua in Ornella la causa della sua decisione. Intanto Castrese, soddisfatto dell’esito della trasmissione con Michele, riceve complimenti del tutto inattesi.

Vinicio, deluso da Alice e schiacciato dalle pressioni di Gennaro, rischia di ricadere nelle sue debolezze. Una conversazione apparentemente innocua tra Nunzio, Rossella e Micaela sulle imminenti nozze di Niko e Manuela diventa per Micaela l’occasione per rimarcare la diversa visione di coppia rispetto a Samuel.

Arriva il giorno dell’udienza: Roberto appare teso e affranto per aver ceduto al ricatto di Gennaro, accettando il patteggiamento e risarcendolo. Vinicio, sempre più inorridito dal comportamento del fratello, potrebbe prendere una decisione imprevedibile. Renato accusa Raffaele di voler andare in pensione solo per compiacere Ornella. Avrà ragione?

Dopo aver smascherato le manipolazioni del fratello, Vinicio, travolto dalla sua dipendenza, precipita in una crisi profonda. Alice, però, non è intenzionata ad abbandonarlo. Alberto, incapace di scuotere Gianluca dalla sua apatia, chiede aiuto a Rossella. Jimmy, invece, afflitto dalla distanza da Camillo, è sul punto di trovare un nuovo e sorprendente amico…