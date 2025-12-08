Forbidden Fruit: Ender, ecco chi ha tentato di ucciderla! | Anticipazioni terza stagione

Il misterioso attentato a Ender Çelebi (Sevval Sam) chiuderà la seconda stagione di Forbidden Fruit. Tuttavia, i telespettatori non dovranno attendere a lungo prima di scoprire chi ha cercato di fare del male all’ex moglie di Halit Argun (Talat Bulut). Scopriamo insieme di chi si tratta…

Forbidden Fruit, news: Ender e l’alleanza con Yildiz

Come già anticipato, Ender verrà aggredita all’esterno di villa Argun da un personaggio misterioso con un oggetto contundente e cadrà, priva di sensi, nelle acque del Bosforo. Otto mesi più tardi, visto che si saranno perse completamente le sue tracce, tutti i personaggi crederanno che la donna sia passata a miglior vita.

In realtà, Ender si sarà nascosta per colpire nel momento più opportuno Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), nel frattempo fidanzatasi con Halit. Proprio per questo, la Çelebi stringerà un’alleanza con Yildiz Yilmaz (Eda Ece), ancora legalmente sposata con Halit, e farà in modo che interrompa la festa di fidanzamento dell’imprenditore con la stessa Şahika. Quest’ultima resterà attonita nel trovarsi di fronte alla moglie del suo “fidanzato”, soprattutto quando capirà che è incinta di nove mesi, e farà di tutto per liberarsi di lei.

Forbidden Fruit, trame: Ender esce allo scoperto!

La situazione che si verrà a creare costringerà però Ender ad uscire allo scoperto; ciò avverrà quando Şahika tenterà di avvelenare il cibo di Yildiz, che però verrà mangiato per sbaglio dalla domestica Aysel (Vildan Vatansever). La Yilmaz si renderà conto del pericolo rappresentato da Şahika e chiederà a Ender di svelare a tutti quanti che è ancora viva per dare inizio alla seconda parte del loro piano.

A questo punto della storia, Ender sceglierà quindi di venire incontro a Yildiz e si presenterà a villa Argun nel corso di una festa, palesando a tutti quanti che è ancora viva e accusando apertamente Şahika dell’attentato di otto mesi prima.

Di conseguenza, la Ekinci verrà portata immediatamente in commissariato per chiarire la sua posizione, mentre Ender dovrà fare i conti con la furia del figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu), che, drogato da Yiğit (Doğaç Yıldız) per ordine di Şahika, si avventerà contro di lei e le chiederà di non farsi vedere mai più visto che l’ha fatto soffrire tantissimo.

Forbidden Fruit, spoiler: ecco chi ha tentato di uccidere Ender!

Con l’uscita allo scoperto di Ender verrà però chiarito, tramite un flashback, che non è stata Şahika ad aggredirla: il vero responsabile sarà infatti Yiğit, che l’avrà colpita in pieno volto dopo averle confessato di essere il figlio che ha abbandonato alla nascita tanti anni prima.

Un particolare che Ender fingerà di non ricordare quando Kaya (Barış Kılıç) fornirà un alibi a Şahika e dirà alla polizia di essere stato tutta la sera con lei il giorno dell’aggressione a Ender. La Çelebi svelerà infatti al fratello Caner (Barış Aytaç) che non se la sente di mandare in prigione Yiğit per quello che le ha fatto e sottolineerà che il suo intento è quello di mostrargli il vero volto di Şahika, di cui è diventato un vero e proprio burattino.

Una volontà che metterà Yiğit in seria tensione, visto che temerà che Ender possa denunciarlo da un momento all'altro…