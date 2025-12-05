Il paradiso delle signore, anticipazioni 15 – 19 dicembre 2025 | Trame

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025

Fulvio ha finalmente deciso riguardo alla proposta di Mario, mentre Roberto, sebbene addolorato, è fermo nel proposito di non interferire più nella vita del suo ex amante. Ettore affronta Matteo, che ha insinuato in Odile dei sospetti su di lui legati alla foto scomparsa. Frugando tra il corredo ricamato della madre, Caterina scopre un nastro magnetico. Nel frattempo Agata, sfogliando una rivista che Cesare ha dimenticato in Galleria, trova un bando per aspiranti restauratori.

Adelaide riammette Marcello al Circolo, fingendo di voler lasciarsi il passato alle spalle. Dopo aver ascoltato il nastro trovato da Caterina, Roberto immagina una nuova iniziativa natalizia. Agata confida a Mimmo di voler partecipare al concorso per giovani restauratori. Irene, rassegnata a passare il Natale da sola, vede cambiare i suoi piani grazie a un invito di Cesare. Delia e Concetta accorrono per aiutare Botteri a causa di un’improvvisa emergenza che riguarda il figlio Teo.

Adelaide fa recapitare a Marcello un invito per la festa natalizia del Circolo. L’arrivo di Teo a Milano coglie di sorpresa Botteri, che ha poco tempo per occuparsene, ma il bambino viene accolto con calore da Ciro in Caffetteria, trovando nuovi incontri e piccole sorprese. Al Paradiso, nel magazzino, viene allestito uno studio di registrazione per incidere un disco di fiabe narrate dalle Veneri; Mario sfrutta l’occasione per preparare una sorpresa a Caterina.

Adelaide annuncia che non parteciperà alla festa di Natale e che partirà per St. Moritz con Italo, anche se dietro questa scelta si nasconde un nuovo piano di vendetta. Arriva il giorno della registrazione: le Veneri sono pronte a trasformarsi in “cantastorie”. Ma l’incisione della fiaba scelta da Caterina viene interrotta da Mario, che si inginocchia, le mette un anello al dito e le chiede di sposarlo. La proposta di Anita per la copertina del disco coinvolge anche Teo, che scopre di avere molto in comune con la sua nuova amica.

Durante la festa di Natale al Circolo, Marcello riceve un biglietto da Adelaide, presagio di guai imminenti. A Villa Guarnieri, la sua assenza pesa soprattutto su Umberto, mentre Enrico lo invita a guardare avanti. Irene si prepara a trascorrere il Natale sulla neve insieme a Cesare. Fulvio rivela a Roberto che Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo, anche se lo vive con un certo turbamento. Matteo è convinto che il messaggio di Adelaide sia una trappola, ma Marcello, temendo che la contessa possa tentare nuovamente il suicidio, decide comunque di raggiungerla a St. Moritz. Seguici su Instagram.