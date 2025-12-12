Il paradiso delle signore, anticipazioni 22 – 23 dicembre 2025 | Puntate prenatalizie

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a martedì 23 dicembre 2025

Si avvicina il Natale e le Veneri scelgono un metodo pratico per scambiarsi i regali, mentre Botteri è ancora indeciso su cosa acquistare per il piccolo Teo. Anita, invece, non vede l’ora di trovare tanti pacchetti sotto l’albero.

Fulvio declina con gentilezza l’invito di Ciro e Concetta: da quando è rimasto vedovo, lui e Caterina hanno sempre mantenuto la tradizione di passare la vigilia da soli. Nel frattempo, il piano di Adelaide per trattenere Marcello nello chalet procede senza intoppi.

Teo ormai si sente parte della grande famiglia del Paradiso, al punto da ispirare a Ciro un'idea speciale per festeggiare il Natale. Questo permette a Fulvio di organizzare una sorpresa per Caterina. Botteri continua a essere insicuro sul dono da fare al figlio, ma Delia potrebbe aiutarlo a sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto Tancredi convince Umberto a raggiungere la famiglia a St. Moritz. Marcello, però, rischia di non partire in tempo con Rosa e di perdere la loro prima vigilia trascorsa insieme…