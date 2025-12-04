La Promessa: Catalina e Adriano finalmente faccia a faccia! | Anticipazioni

Non si fugge a lungo dal proprio passato, soprattutto se ci sono due gemelli in arrivo. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, dopo essere stata lontana da lui per diversi mesi, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) si troverà finalmente faccia a faccia con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), il padre dei bambini che aspetta. Un incontro che la manderà decisamente in crisi…

La Promessa, news: l’accordo tra Catalina, Padre Samuel e Maria

Nei recenti episodi della soap trasmessi su Rete 4, Padre Samuel (Daniel Schroeder) ha cercato di rubare un vaso dei Lujan, ma è stato colto in fallo proprio da Catalina, che a quel punto ha chiesto spiegazioni sia al sacerdote e sia a Maria Fernandez (Sara Molina), che già in passato si era reso conto di alcuni “furti” commessi dall’uomo.

Una volta che scoprirà che Samuel è solito rubare qualcosa ai ricchi per rivenderla e ottenere un po’ di soldi da destinare al suo rifugio per bisognosi, Catalina proporrà di vendere il vaso, a parte che metà del ricavato vada anche ai domestici de La Promessa, da tempo soggetti a diverse ristrettezze per la crisi economica che ha colpito i suoi familiari. Un accordo che Maria e Samuel accetteranno senza remore…

La Promessa, trame: Samuel e Maria incontrano Adriano…

Agendo in tale modo, Samuel e Maria decideranno di vendere il vaso al barone di Monteverde. Lì i due avranno modo di incontrare Adriano, a sua volta al servizio dell’uomo per alcuni lavori. In tale circostanza, Garcia chiederà immediatamente di Catalina e così, senza pensarci due volte, Maria gli spiffererà che la figlia di Alonso (Manuel Regueiro) è stata abbandonata a poche ore dalle nozze da Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

Anche se chiederà espressamente che non venga riferito nulla del loro incontro alla diretta interessata, Adriano non potrà fare a meno di pensare al destino avverso che è toccato in sorte a Catalina, che in fondo non ha mai smesso di amare. Tuttavia, almeno inizialmente, tale storyline verrà accantonata per via della morte improvvisa di Jana Exposito (Ana Garces), per poi tornare alla ribalta qualche tempo dopo.

La Promessa, spoiler: Catalina e Adriano finalmente faccia a faccia!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Adriano si avvarrà della complicità di Samuel e Maria per incontrare Catalina all’improvviso nell’ufficio di Romulo Baeza (Joaquin Climent). Un’iniziativa che non piacerà affatto alla Lujan, soprattutto quando Garcia le mostrerà tutta la sua vicinanza, asserendo di non capire come Pelayo non si sia preso le sue responsabilità e l’abbia abbandonata pur essendo incinta di due gemelli.

Da queste parole sarà quindi chiaro che, almeno per ora, Adriano non sospetta minimamente di essere il padre dei bambini. Un discorso che rattristerà Catalina che, infuriata con Samuel e Maria, si congederà dall’uomo con una scusa prima di trincerarsi ancora una volta nel suo profondo dolore. Fino a quando però Adriano non riuscirà a collegare i tasselli del puzzle? E, in quel caso, quale sarà la sua reazione? Seguici su Instagram.