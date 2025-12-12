Matrimonio a Beautiful: Liam e Hope di nuovo sposi! | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam e Hope Spencer sono convolati a notte per la terza volta e la cerimonia è arrivata senza intoppi alla dichiarazione finale, suggellando così la riconciliazione dei due. Si è trattato del primo matrimonio nella narrazione da quando la soap opera si è spostata nei nuovi studi di registrazione, tuttavia il trasloco non ha impedito agli autori di ambientare la cerimonia nel solito salotto, questa volta di casa Spencer.

Ad officiare il matrimonio è stata la figlia dei coniugi, Beth Spencer, ovviamente in modo simbolico data la giovanissima età. Presumibilmente Liam e Hope renderanno poi officiale l’unione firmando le apposite carte, ma hanno voluto dedicare la giornata alla bimba, felice per il ricongiungimento dei genitori. Presente alla cerimonia, oltre l’altra figlia dello sposo (Kelly Spencer), anche Douglas Forrester, rientrato da Parigi appositamente per assistere al matrimonio di mamma Hope.

Il ricongiungimento di Hope e Liam è avvenuto di recente, dopo aver scoperto che il tumore terminale dell’editore era stato solo una truffa ideata da Grace Buckingham, per ottenere da Bill Spencer il denaro sufficiente a pagare vecchi debitori dell’ex marito, Reese Buckingham (tornati a minacciare la sua vita e, soprattutto, quella delle sue figlie, Paris e Zoe).

Se credere che Liam stesse per morire aveva già riavvicinato Hope all’ex, la gioia di saperlo in salute, sebbene raggirato, l’aveva portata a riconoscere definitivamente di non averlo mai dimenticato. E così, rotto il fidanzamento con Carter Walton, la nostra protagonista è presto tornata al fianco di Liam e da lì all’altare il passo, per i due, è stato breve.

E ora? Dopo averli di nuovo resi marito e moglie, cos’hanno in serbo gli autori per loro nel 2026? Li lasceranno per un po’ in disparte,ì a godersi la vita matrimoniale, oppure ad attenderli ci sarà una nuova storyline da protagonisti? Seguici su Instagram.