Un posto al sole, anticipazioni 8 – 12 dicembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025

Bullizzato online da Matteo e da altri compagni, Jimmy pensa di avere finalmente l’occasione per essere riaccolto nel gruppo, ma presto scoprirà che la realtà è molto diversa da come la immaginava. Eduardo, sempre più distante da Clara, viene toccato dalle sue parole sul loro amore e sulla forza del loro legame: il discorso sembra riuscire a riavvicinarlo alla famiglia. Durante una cena all’insegna dell’armonia, Viola ed Eugenio ritrovano una complicità che li avvicina ai sentimenti di un tempo.

Nel frattempo, Eduardo appare insoddisfatto e nervoso, quasi in cerca di un motivo per litigare con Clara e trovare così un pretesto per correre da Stella, verso la quale si sente sempre più attratto. Dopo aver chiarito con Ferri e Marina di non volersi lasciare coinvolgere, Filippo accetta la proposta di Chiara e decide di rappresentarla ai Cantieri, assumendo di fatto il ruolo di supervisore di Gennaro.

Elena tenta di mediare con Alice, che però non vuole perdonare i nonni per aver sfruttato i problemi di Vinicio. Niko e Manuela, intanto, scoprono che Jimmy è vittima delle prepotenze di Matteo fin dall’inizio dell’anno scolastico. La frattura tra Alice e la sua famiglia sembra ormai irreparabile.

Gennaro deve affrontare non solo il ritorno di Filippo ai Cantieri, ma anche altre presenze inattese. Damiano rassicura Rosa su Eduardo, pur mantenendo qualche dubbio personale; il ragazzo sembra riavvicinarsi a Clara, ma la figura di Stella pesa molto più di quanto lui creda. La riunione condominiale sul pensionamento di Raffaele prende una piega sorprendente, con possibili ripercussioni anche per Guido e Mariella.

Alla sua prima riunione ai Cantieri, Filippo rappresenta Chiara: Gennaro proverà a manipolarlo per portarlo dalla sua parte, ma qualcuno sembra pronto a scombinare i suoi piani. Mentre Alice si prepara a trasferirsi a Londra con Vinicio, Elena soffre per la distanza nata tra loro. Determinato a prevalere su Roberto, Gennaro continua a cercare l’appoggio di Filippo, ma un imprevisto potrebbe ribaltare la situazione. Il candidato proposto da Alberto sembra davvero ideale: sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Intanto, Rosa non è del tutto sicura che rinunciare al suo incarico sia stata la scelta migliore… Seguici su Instagram.