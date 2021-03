Marcello e Ludovica / Il paradiso delle signore

Già da diversi mesi, la trasmissione Oggi è un altro giorno (condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 1) ospita non di rado gli attori de Il paradiso delle signore e ciò costituisce una buona occasione per conoscere meglio i protagonisti della fiction daily, ma anche per apprendere aneddoti sul “dietro le quinte” del programma e – magari – pure qualche velato spoiler.

Pochissimi giorni fa sono stati ospiti della Bortone Emanuel Caserio e Pietro Masotti, e con quest’ultimo si è ovviamente parlato anche della neonata storia di cui tutti parlano anche sui social: quella tra Marcello Barbieri (interpretato proprio da Masotti) e Ludovica Brancia di Montalto (a cui presta il volto Giulia Arena).

Masotti, a tal proposito, ha lasciato intendere che la relazione tra Marcello e Ludovica è sì destinata a crescere, ma sarà anche in qualche modo osteggiata visto la differenza di ceto sociale (aspetto che negli anni ’60 aveva un peso enorme).

Intanto, nell’immediato, le anticipazioni ci dicono che i due giovani si avvicineranno ancora ma con la nuova settimana ci sarà di nuovo il “terzo incomodo” rappresentato da Federico Cattaneo (Alessandro Fella), il quale si scoprirà anche lui sempre più attratto da Ludovica. Ovviamente Federico ignora che tra la Brancia e Marcello c’è già da un po’ un’amicizia “particolare”…

Un ulteriore ostacolo – forse anche peggiore – sarà rappresentato dai guai giudiziari di Marcello, che a sorpresa diventeranno sempre più importanti nelle prossime settimane: Sergio Castrese detto il Mantovano (Mariano Riccio) è ormai agli arresti ma, nel vuotare il sacco di fronte alle Autorità, coinvolgerà pesantemente il Barbieri descrivendolo come sua “spalla”. E così il nostro Marcello rischierà seriamente di tornare in prigione…

