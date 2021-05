Beautiful (titolo originale The bold and the beautiful) è la soap opera più famosa e diffusa al mondo e i suoi interpreti sono famosissimi in ogni angolo del pianeta. Il cast dello show è sempre “fluido”, nel senso che nel corso degli anni si sono aggiunti nuovi attori e personaggi e altri se ne sono andati, come avviene in tutte le produzioni che durano molto a lungo negli anni.

Vediamo dunque da chi è composto il cast attuale (in ordine alfabetico):

Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Kiara Barnes (Zoe Buckingham), Katrina Bowden (Flo Fulton), Darin Brooks (Wyatt Spencer), Don Diamont (Bill Spencer), Delon de Metz (Zende Forrester Dominguez, ancora non presente nelle puntate italiane), Jennifer Gareis (Donna Logan), Courtney Hope (Sally Spectra), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Annika Noelle (Hope Logan), Tanner Novlan (John “Finn” Finnegan, ancora non presente nelle puntate italiane), Denise Richards (Shauna Fulton), Lawrence Saint-Victor (Carter Walton), Rena Sofer (Quinn Fuller), Aaron D. Spears (Justin Barber), Heather Tom (Katie Logan), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Diamond White (Paris Buckingham, ancora non presente nelle puntate italiane).

Beautiful, le ultime notizie sul cast

