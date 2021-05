Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester sta per tornare in video dopo un’assenza di circa un paio di mesi, forzata dal lieto evento che ha visto protagonista la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood. L’attrice a fine febbraio, infatti, ha dato alla luce il suo secondo figlio, Lenix.

L’assenza del personaggio non è stata propriamente giustificata, ma è venuta dopo la proposta di matrimonio che la figlia di Ridge ha ricevuto (e accettato) dal suo attuale fidanzato, il dottor John “Finn” Finnegan, padre del bambino che la ragazza porta in grembo. Nell’immediato, proprio grazie al medico, si è saputo che Steffy è partita per una vacanza lungo la costa con sua figlia Kelly e che Finn l’avrebbe raggiunta appena liberatosi dagli impegni di lavoro (tra i quali aiutare la coroner dell’ospedale ad informare Thomas Forrester della morte di Vinny Walker, che lo stilista ha dovuto ufficialmente riconoscere in obitorio).

Beautiful: TANNER NOVLAN (Finn) apparirà in Roswell, New Mexico (terza stagione)

Da allora anche Finn è scomparso dalle scene, mancando l’opportunità di vederlo interagire con altri personaggi. Sebbene sia comprensibile evitare di creare storie importanti che lo riguardino se non è disponibile la sua principale partner di scena, ci si sarebbe potuti sforzare di più così da amalgamarlo meglio nella soap opera e farlo uscire dal solo ruolo dell'”interesse amoroso di”.

In ogni caso, parte di questa assenza è anche stata motivata da altri impegni del suo interprete, Tanner Novlan, che apparirà in alcuni episodi della terza stagione della serie tv Roswell, New Mexico, dopo avervi preso parte anche nell’annata precedente.

Beautiful, puntate americane: di FINN sapremo qualcosa di più?

In ogni caso, Steffy e Finn stanno per tornare, a partire dalla puntata che negli Stati Uniti sarà trasmessa il 31 maggio. Gli spoiler anticipano che la coppia avrà modo di scoprire il sesso del nascituro. Sì, perché se la Wood ha partorito a febbraio, il suo alter ego ha iniziato la gravidanza a dicembre e di conseguenza Steffy dovrebbe partorire in estate. Nel frattempo ci sarà una nuova storyline per i due? Scopriremo qualcosa di più su Finn, sul quale non sappiamo praticamente niente?

Sia il suo interprete che Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, avevano ventilato questa possibilità, menzionando il fatto che i matrimoni sono eventi importanti per la famiglia e forse avremmo appreso qualcosa di più su quella di Finn. Solo poche settimane fa, la comparsa di Kimberlin Brown (Sheila Carter) negli studi della soap aveva provocato tutta una serie di speculazioni con cui si immaginava che proprio Sheila potesse essere la madre del bel dottore: la futura suocera di Steffy sarebbe stata uno dei peggiori incubi dei Forrester, nonché il motivo della forzata assenza di mamma Taylor durante una fetta importante della sua infanzia.

Beautiful: l’ipotetica famiglia di FINN

Insomma, il dramma sarebbe stato assicurato, con infinite possibilità di sviluppi per il futuro. Ma tutto ciò è sfumato con la rivelazione del vero motivo della presenza della Brown sul set, che nulla ha a che fare con la registrazione di nuove puntate della soap.

Della madre di Finn sappiamo solo che era suo l’anello che il medico ha infilato al dito di Steffy, ma non si è ben capito se sia viva o morta. Così, sul web, in molti si sono divertiti a lanciare altre idee per il ruolo di madre di Finn: c’è chi ha pensato a Morgan De Witt, la cui ossessione per Ridge e Steffy potrebbe far pensare ad un forte impatto nella storia d’amore tra la giovane Forrester e il futuro marito. Altri, invece, hanno pensato a Quinn Forrester, il che darebbe a Finn dei legami familiari già presenti in scena.

Siamo però così certi che Finn e Steffy avranno una loro storyline? Niente per ora lascia pensare a clamorosi sviluppi e il recente passato ci insegna che magari potrebbero semplicemente continuare ad essere “mezzi” nella storia triangolare di Liam, Hope e Thomas. Sta di fatto che, così come era successo con le anticipazioni americane per la primavera, anche quelle estive segnalano che scopriremo qualcosa di sorprendente sulla famiglia di Finn. Stavolta accadrà davvero?