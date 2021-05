Anticipazioni quarta puntata della fiction Buongiorno mamma, in onda in prima serata mercoledì 12 maggio 2021 su Canale 5: Guido svolge indagini su Agata, intanto lei organizza un party a sorpresa per il suo compleanno e ciò provoca nel nostro protagonista una reazione inattesa, di cui capiremo il motivo quando ci verrà mostrato un drammatico evento accaduto in passato.

Tornando ad oggi, Francesca non tiene più a freno la sua attrazione per Armando, che successivamente la metterà sempre di più alle strette. Sole intanto riceve inaspettate attenzioni da Federico.

Guido deve prendere una delicata decisione su Agata, la quale non saprà come dire ai ragazzi che deve lasciarli.

Guido è sempre più vicino a Miriam, soprattutto dopo aver scoperto un segreto che riguarda il passato della collega.

Agata si riavvicina a Vincenzo, senza sapere però che anche lui ha dei segreti. Intanto Jacopo deve capire quali siano i suoi sentimenti nei confronti di Greta.

Qualcosa di imprevisto è destinato a stravolgere le vite di tutti i nostri personaggi…

