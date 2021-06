Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Beautiful assisteranno ad un matrimonio improvviso tra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Shauna Fulton (Denise Richards). I due si sposeranno, infatti, nel corso di un viaggio a Las Vegas che l’editore farà in compagnia della bella bionda sia per dimenticare le delusioni che gli ha dato il figlio Thomas (Matthew Atkinson) e sia per lasciarsi alle spalle la brutta storia legata al bacio tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Bill (Don Diamont). Ciò darà modo a Quinn (Rena Sofer) di continuare a tramare contro la Logan…

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 19 giugno 2021

Beautiful, news: Quinn rende valido il divorzio tra Ridge e Brooke

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ridge deciderà di sposare Shauna, senza rendersi effettivamente conto della sua azione, in seguito ad una serata a base di alcool passata a Las Vegas. Nel momento in cui tornerà in sè, Forrester capirà quindi di avere presp in moglie la Fulton ma temerà di essere diventato bigamo perché, in realtà, non avrà mai depositato i fogli attestanti il divorzio da Brooke.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quinn non esiterà così a metterci lo zampino: decisa a fare uscire la Logan dalla vita di tutti i Forrester, la signora Forrester manderà un messaggio dal cellulare di Ridge a Carter (Lawrence Saint-Victor) e farà sì che l’avvocato depositi in tempo la documentazione. In questo modo Shauna sarà a tutti gli effetti la moglie di Ridge, anche se questo potrebbe non bastare…

Beautiful, trame: Quinn spinge Bill tra le braccia di Brooke

Eh sì: per non dare a Ridge il tempo di ripensare al suo divorzio, Quinn si presenterà da Bill e lo inviterà a fare il possibile per far cadere nuovamente Brooke tra le sue braccia. La Fuller vorrà infatti evitare che Forrester chieda l’annullamento delle nozze da Shauna, visto che al momento del sì era ubriaco e non completamente capace di intendere e volere. Tuttavia, Bill sembrerà risoluto nel voler riconquistare Katie (Heather Tom), ragione per cui Quinn dovrà trovare un nuovo diversivo per far sì che l’amica continui ad essere la moglie dello stilista.

Beautiful, spoiler: verranno celebrate delle nuove nozze tra Shauna e Ridge?

Vi anticipiamo infatti che Quinn consiglierà a Ridge di procedere con un’ulteriore cerimonia di nozze tra lui e Shauna, in modo tale da rendere ufficiale la loro unione. Ma il piano della moglie di Eric (John McCook) andrà effettivamente in porto oppure succedere dell’altro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!