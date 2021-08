Da stasera, martedì 17 agosto, in prima serata su Canale 5 arriva La casa tra le montagne (titolo originale Daheim in den Bergen), una nuova serie tv tedesca che vede al centro della trama l’inimicizia di due famiglie di allevatori, i Leitner e gli Huber, un tempo molto unite fino a quando un tragico incidente ha incrinato i loro idilliaci rapporti.

La storia inizia quando Lisa Huber, di professione avvocato, decide di tornare nella sua terra d’origine in Allgäu per aprire uno studio legale e aiutare la sua famiglia a vincere una vecchia causa contro i Leitner; suo padre, Lorenz Huber, molti anni prima ha causato accidentalmente la morte del piccolo Peter, il figlio di otto anni del suo amico fraterno Sebastian Leitner.

L’obiettivo di Lisa è di battersi con tutte le forze per riportare alla sua famiglia i pascoli sottratti a suo padre da Sebastian Leitner solo per vendicarsi di ciò che aveva fatto. Ma il vecchio Leitner non è solo un ex amico di famiglia ma anche il padre di Florian Leitner (Matthi Faust), ex fidanzato di Lisa.

Nella vita di Lisa c’è anche Marie, la sorella maggiore, una donna orgogliosa, impulsiva e testarda che non ha paura di dire ciò che pensa. Marie non si sarebbe mai sognata di lasciare le sue amate montagne come invece ha fatto Lisa dopo la tragedia e – malgrado siano diverse come il sole e la luna – le due sorelle saranno molto unite nella dura battaglia contro i potenti e ricchissimi Leitner.

La casa tra le montagne è un’affascinante dramma familiare che è riuscito subito a fare breccia nel cuore del pubblico tedesco, il quale – fin dal 2018 (anno del debutto) – ha seguito con molto interesse la faida dei Leitner e degli Huber, merito di una trama intrigante e coinvolgente ma anche della bellezza mozzafiato delle location naturali di Algovia, luogo delle riprese, che fanno da sfondo a questa interessante saga alpina.

Un successo in continuo crescendo che ha permesso alla serie di arrivare a quota otto capitoli (che Canale 5 trasmetterà in quattro prime serate). Ma non è mica finita: Natascha Liebold della società di produzione, ha recentemente dichiarato che sono al lavoro su due nuovi capitoli della saga che dovrebbero essere girati entro il 2021.

Chiudiamo ricordandovi che l’attrice protagonista Theresa Scholze, che qui interpreta il ruolo di Lisa, è nota in Italia per essere stata la protagonista della soap opera tedesca Alisa segui il tuo cuore, trasmessa sempre da Canale 5 tra il 2010 e il 2011.

Anticipazioni primi due episodi de LA CASA TRA LE MONTAGNE, in onda il 17 agosto

Ritorno a casa – La stretta amicizia tra le famiglie Huber e Leitner, in particolare tra i capifamiglia Lorenz Huber e Sebastian Leitner, si rompe venti anni prima, quando Lorenz Huber investe in piena notte il piccolo Peter Leitner, di appena otto anni, uccidendolo. Sebastian Leitner non riesce a perdonare al suo amico Lorenz la morte del figlioletto, innescando un odio tra le famiglie che ricadrà drasticamente sull’amore tra Florian Leitner e Lisa Huber, i quali messi sotto pressione finiscono per lasciarsi. Lisa parte per Monaco dove studierà legge, mentre Florian sposerà Karin, migliore amica di Lisa.

Novità a casa – Durante una festa, Marie e Georg passano una notte d’amore nel fienile. Mirjam vuole trasferirsi in Francia e chiede a Lisa di essere la sua legale rappresentante per avere l’affidamento della figlia Lea. Ma Lisa rinuncia all’incarico. Marie confessa a Lisa di essere incinta ma ha deciso di non tenere il bambino. Florian e Lisa, dopo tanti anni, si baciano.

