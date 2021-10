La casa tra le montagne, intervista a THERESA SCHOLZE (Lisa Huber)

Durante l’estate 2021, il pubblico di Canale 5 l’ha vista nei panni di Lisa Huber ne La Casa Tra Le Montagne. I telespettatori la ricordano però maggiormente per essere stata la protagonista assoluta di Alisa – Segui Il Tuo Cuore, trasmessa con successo ormai diversi anni fa da Mediaset.

Stiamo parlando di Theresa Scholze, figlia d’arte da sempre innamorata della recitazione. Noi di Tv Soap l’abbiamo contattata per rivolgerle qualche domanda sul suo percorso artistico. Ecco che cosa ci ha detto…

Tv Soap intervista Theresa Scholze

Salve Theresa, benvenuta su Tv Soap. Di recente su Canale 5 sono stati trasmessi i primi episodi de La Casa Tra Le Montagne. Che tipo di esperienza è stata?

Bellissima! Ho avuto modo di lavorare con animali e bambini, motivo per cui durante le riprese dovevo essere preparata a tutto. Ho trovato poi dei colleghi davvero adorabili: da Catherine Bode, interprete di Marie Huber, a Max Herbrechter, che ha interpretato Lorenz Huber. Cito poi Matthi Faust (Florian Leitne) Thomas Unger (Georg Leitner), Walter Sittler (Sebastian Leitner) e anche Judith Toth (Karin Leiner).

Il personaggio che interpreta è quella di Lisa Huber, la figlia di Lorenz Huber, entrato in antitesi con Sebastian Leitner quando ha investito, uccidendolo, il figlio di soli otto anni, Peter. Che cosa le piace del suo personaggio?

Lisa è una ragazza ragionevole, oltre che pragmatica e con la testa sulle spalle. Ha come obiettivo quello di aiutare la sua famiglia, tutte le volte che può farlo. Ha una grossa responsabilità nei riguardi della sorella Marie e suo padre. È testarda e va avanti fino in fondo, indipendentemente dalle conseguenze delle sue azioni.

Al fine di studiare legge, Lisa si è trasferita a Monaco di Baviera, lasciando le montagne. Probabilmente per tali ragioni ha delle opinioni molto moderne rispetto a quelle di Marie, con cui ha un rapporto conflittuale. Ritornando a casa, Lisa ha ritrovato Florian, il suo primo amore di gioventù che appartiene alla famiglia ostile alla sua. E da lì è partita tutta la storia che il pubblico ha già cominciato a vedere.

Perché, dal suo punto di vista, La Casa Tra Le Montagne è una serie ben costruita?

È una serie piena di dramma, amore ed emozioni. Parla di legami familiari, dell’amore tra fratelli, dell’amicizia e di tutti i problemi, ma anche delle cose buone che possono accadere nelle famiglie. Nessuno dei personaggi è perfetto e questo è un aspetto decisamente affascinante. Fanno errori, come accade a ciascuno di noi, nella vita di tutti i giorni.

È cresciuta in una famiglia di attori: da sua madre a suo ​​padre, passando per i suoi nonni. Il mestiere della recitazione, tra l’altro, appartiene anche a sua sorella e a suo marito. La passione era quindi innata in lei?

Quando mi sono esibita per la prima volta su un palco avevo cinque anni. Da lì ho passato tanto tempo a teatro, respirando la sua atmosfera con gli adulti di mentalità aperta. Ora che sono un’attrice, non amo soltanto il teatro ma anche il cinema e la televisione, che è quella su cui ho concentrato la maggior parte della mia carriera.

Ha dei sogni nel cassetto? Un ruolo che vorrebbe interpretare?

Senz’altro un ruolo storico. Amo i costumi grandi, che tuttavia non sono per niente comodi da indossare.

Cosa fa nel tempo libero? Quali sono i suoi hobby?

Faccio jogging tre o quattro volte a settimana, vado in bicicletta, leggo e parlo con gli amici. Ultimamente, io e mio marito abbiamo scoperto la passione per il campeggio, per stare in mezzo alla natura. Adoro cucinare. A proposito di sogni, di cui abbiamo parlato prima, uno dei più grandi è quello di riuscire a fare i miei cinque chilometri di jogging anche a ottant’anni.

È mai stata da noi in Italia?

Certo. E sono sempre rimasta affascinata dal modo di fare amichevole ed accogliente degli italiani. Nel 2003 ho girato il film Wiedersehen a Verona. I membri del team erano per la maggior parte italiani e li ho trovati davvero gentili. Tra le altre cose, sono ritornata in Italia per un fan day, quando Alisa – Segui Il Tuo Cuore, la soap in cui sono stata protagonista, è stata trasmessa dalla reti Mediaset. I fan italiani erano entusiasti di avermi con loro, mi hanno riempito d’affetto. Poi se penso all’Italia non posso non dire di trovare il cibo fantastico.

Chi è Theresa Scholze nella vita di tutti i giorni? Come si descriverebbe a chi non la conosce?

È senza dubbio una ragazza amichevole e simpatica, che non ama i litigi o i conflitti; piuttosto cerca di trovare una buona risoluzione ai problemi. Theresa è una ragazza che odia le ingiustizie, a cui piace molto incontrare gli amici e ridere delle cose semplici.

Con la collaborazione di Roberto Mallò

