Nelle sue primissime scene in Beautiful, Flo Fulton era sembrata una nuova Amber Moore, pronta per soldi a spacciarsi per la madre di Beth Spencer, allora creduta morta, così da organizzare un’adozione in forma privata della bambina da parte di Steffy Forrester. L’obiettivo era ricavare abbastanza denaro affinché il suo vecchio amico Reese Buckingham potesse saldare il debito con pericolosi strozzini, che avevano minacciato di rifarsi su Zoe.

Il medico, schiavo del gioco d’azzardo, aveva conosciuto Flo in un casinò di Las Vegas e la giovane aveva maturato per l’uomo una certa infatuazione. Proprio come Amber, dunque, Flo si apprestava ad immischiarsi in uno scambio di culle, mostrando sì esitazione ma anche una certa disponibilità a sporcarsi le mani.

“Sto immaginando di rotolarmi tra le banconote“, aveva dichiarato Flo alla prospettiva di ricevere i suoi cinquantamila dollari.

Eppure qualcosa è andato storto: Flo, con i suoi alti e bassi, era abbastanza riuscita ad entrare nei cuori dei telespettatori, pronti ad entrare in empatia con lei anche nei suoi più grandi errori, riconoscendo un personaggio complesso e ambivalente e per questo avvertito come reale. Gli sceneggiatori, però, dopo quei primi promettenti episodi, hanno cambiato direzione, continuando a ripetere come un mantra quanto Flo fosse buona, gentile e fantastica (lo stesso modus operandi che, come riportatovi, stanno portando avanti ora con Paris Buckingham) e insistendo sul fatto che la figlia di Storm fosse quasi una martire, eterna vittima delle pressioni di tutti.

Dopo varie vicende, in ultimo il team autoriale di Beautiful ha costruito una trama che, sacrificando un personaggio amato come Sally Spectra, mettesse Flo nel ruolo di eroina romantica. Ciò però non ha funzionato più di tanto: per ben due volte, infatti, Wyatt e Flo hanno tradito la stilista prima di essere oggetto del suo inganno e, peraltro, fingere una malattia è sicuramente grave ma che a dare lezioni sulla verità fosse Flo suonava poco credibile!

A quel punto, gli autori hanno preferito riservare a Flo una lunga pausa, in attesa di trovare la strada giusta per redimerla definitivamente agli occhi del pubblico e sperando che intanto lo stesso pubblico si dimenticasse di quanto combinato dal personaggio.

Eh sì: dopo che negli episodi statunitensi le zie Logan l’hanno ufficialmente riaccolta in famiglia, assumendola alla Forrester, per Flo – così come per Wyatt – ci sono state solo sporadiche apparizioni, ai margini delle trame degli altri.

I rispettivi interpreti, Darin Brooks e Katrina Bowden, hanno tra l’altro continuato a dedicarsi ad altri progetti lavorativi, lasciando supporre una loro mesta uscita di scena: quella senza addii o trame col botto, già utilizzata in passato dagli autori della soap (che semplicemente fanno sparire un personaggio, sulla cui sorte – se siamo fortunati – ci vengono date fumose informazioni nei dialoghi che intercorrono tra chi è rimasto).

Il capo sceneggiatore e produttore Brad Bell, tuttavia, ha recentemente dichiarato che i due attori restano parte integrante del cast e che presto ci sarà una nuova storyline per loro. Sarà vero o sarà uno dei tanti casi in cui gli annunci di questo tipo sono destinati a non trovare riscontro sui copioni? Wyatt e Flo hanno davvero ancora un futuro a Beautiful? Ovviamente dovremo attendere le anticipazioni di inizio 2022 per scoprirlo…

