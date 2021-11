Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 30 novembre: Marco inizia a lavorare al Paradiso, Gemma felice e Stefania no!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di martedì 30 novembre 2021: Tina (Neva Leoni) si sente a disagio con Armando (Pietro Genuardi) dopo averlo visto baciare la madre.

Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) inizia a lavorare al grande magazzino milanese come redattore del Paradiso Market. Gemma (Gaia Bavaro) ne è felice mentre Stefania (Grace Ambrose), che non nutre stima nel ragazzo, si domanda perchè Vittorio (Alessandro Tersigni) lo abbia scelto come collaboratore.

Gloria (Lara Komar) prova ad essere forte ma, quando vede Ezio (Massimo Poggio) con la sua nuova famiglia, avverte una grande malinconia.

Salvatore (Emanuel Caserio) vuole presentare Anna (Giulia Vecchio) alla madre. Per fare una cosa carina senza che nessuno possa anticipare le sue mosse, Salvo invita entrambe al cinema perché possano fare conoscenza.

