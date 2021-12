Anticipazioni puntate americane Beautiful: due nuovi personaggi apriranno il 2022

Con il nuovo anno, le puntate americane di Beautiful si preparano ad accogliere due nuovi volti sulla scena. Ancora mistero sulla loro identità e su quella degli interpreti che daranno loro vita, ma, stando alle anticipazioni per l’inizio del 2022, le new entry dovrebbero apparire sugli schermi USA già da gennaio. In particolare, per quanto riguarda uno dei due nuovi ingressi, il comunicato spiega che il primo sarà un inaspettato parente di qualcuno. La descrizione, ovviamente, può ben sposarsi a chiunque dei personaggi presenti sulla scena: sarà un Logan? Un Forrester? Uno Spencer? O magari qualcuno che arricchirà l’albero genealogico di coloro che, al momento, sono “giocatori solitari” all’esterno dei clan principali?

Dando un’occhiata al web, i fan si sono sbizzarriti tra tante ipotesi, alcune delle quali in realtà vedrebbero nel nuovo personaggio il ritorno di qualcuno dal passato, con lo stesso interprete di allora o, magari, con un nuovo attore ad interpretarlo. C’è chi pensa possa trattarsi di Bridget Forrester, visto il ritorno in auge del tradimento che, anni fa, subì da parte dell’ex marito Deacon Sharpe e della madre Brooke Forrester. Tra l’altro Ashley Jones, che la interpreta dal 2005, ha sempre mantenuto un forte legame con Beautiful, tornando a fare sporadiche apparizioni (sebbene sempre meno significative). L’attrice, ad esempio, era presente al party natalizio del cast di qualche giorno fa.

Beautiful, trame americane: le ipotesi dei fan sui due nuovi personaggi

Altri pensano possa trattarsi di un recast di R.J. Forrester, ora che i genitori stanno affrontando una nuova difficile prova. Restando in casa Forrester, tra l’altro, sono molteplici i membri del clan attualmente fuori dalla scena, ma che potrebbero essere riportati nelle vicende con tante potenzialità. Oppure si potrebbe trattare di un altro dei figli di Sheila Carter, soltanto fugacemente menzionati un paio di volte, ora che la donna sembra essersi focalizzata solo su John Finnegan.

C’è, infine, chi pensa possa essere vicino un recast di Zoe Buckingham: dopo l’uscita di scena della modella e della sua interprete Kiara Barnes (protagonista della fortunata nuova serie Fantasy Island), il personaggio potrebbe essere riportato indietro, visto che di fatto la sua partenza era avvenuta in modo brusco e lasciando molti discorsi in sospeso.

Il secondo ingresso, invece, dovrebbe riguardare sicuramente un personaggio totalmente inedito: un nuovo dipendente della Forrester Creations. Anche su questo ruolo, al momento, non sono state svelate ulteriori informazioni. Sarà un personaggio di peso o qualcuno funzionale solo ad una delle trame? Sicuramente lo scopriremo nel giro delle prossime settimane, ma intanto c’è che ipotizza e spera possa trattarsi di un nuovo interesse amoroso per Thomas Forrester.