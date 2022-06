Trame italiane Beautiful: la morte di Vinny, anticipazioni sui sospetti della polizia

Nelle puntate italiane di Beautiful, le indagini per la morte di Vinny Walker stanno rapidamente assumendo la forma di un caso di omicidio. Questo, almeno, è ciò che pensa la polizia, rappresentata come sempre dal vice capo Baker e dal detective Sanchez. Per i due, infatti, è improbabile che il ragazzo sia morto in un caso di “semplice pirata della strada” che, dopo averlo investito, lo ha lasciato morto sulla strada senza chiamare i soccorsi (che avrebbero accertato il decesso o fatto di tutto per salvare la vittima).

Come già sapete, Vinny è stato colpito dall’auto di Bill Spencer, guidata da Liam, tutto intento ad esprimere al padre la gioia per l’imminente perdono da parte di Hope. Distratto dalle chiacchiere, dunque, il rampollo di casa Spencer si è accorto di Vinny solo dopo l’impatto. Svenuto quando il ragazzo ha esalato l’ultimo respiro, Liam è stato portato via di peso da Bill che, preso cellulare e portafogli di Vinny, se ne è prima liberato e poi ha portato il figlio a casa propria, deciso ad impedirgli di sacrificare la propria vita a causa di un incidente in cui ha perso la vita quello che l’editore considera un rifiuto umano.

Beautiful, anticipazioni italiane: le autorità indagano sulla morte di Vinny, i sospettati

Ricordiamo che, oltre ad essere uno spacciatore, Vinny Walker aveva falsificato il test di paternità, cercando di far passare Liam come padre del figlio che Steffy porta in grembo. L’azione di Vinny aveva dunque inflitto al matrimonio di Liam e Hope il colpo di grazia, portando la Logan a separarsi dal marito.

Ora Bill, tuttavia, ha dovuto fare i conti con i rimorsi di Liam, che non riesce a scrollarsi di dosso il senso di colpa né il risentimento verso il padre, colpevole di aver solo complicato la loro posizione. L’editore, però, è certo che nessuno crederebbe all’innocenza di Liam, visto che avrebbe avuto un movente per volere Vinny morto a causa dei problemi che gli ha creato. I depistaggi di Bill, tuttavia, hanno reso di fatto ancora più sospette le autorità, che si sono convinte che Vinny sia stato fatto fuori volontariamente.

Beautiful, trame italiane: i sospetti di Sanchez e Baker

Baker e Sanchez almeno in questa prima fase seguiranno due diverse piste: il giovane detective, infatti, appare più convinto a seguire la pista dello spaccio, ritenendo che alla base della morte ci possa essere stato un regolamento di conti o un affare finito male.

Per Baker, invece, occorre considerare il test di paternità contraffatto e coloro che ne sono stati maggiormente danneggiati. Per lui, insomma, la questione del test potrebbe essere stato un movente più che sufficiente per uccidere Vinny e così il poliziotto continuerà a puntare l’attenzione sui Forrester, gli Spencer e su John Finnegan, fidanzato di Steffy e vero padre del nascituro, che si è quasi visto scippare da Vinny il futuro di genitore.

Beautiful, puntate italiane: anche Thomas è sospettato

Baker però continuerà a guardare anche in direzione di Thomas Forrester, non tanto per il precedente simile con Emma Barber, quanto per il rancore nei confronti dell’amico (sempre a causa del test di paternità). Quel che è certo, comunque, è che Bill sarà alquanto nervoso quando Baker inizierà a circolare troppo vicino a Liam, il quale continuerà ad essere il punto debole del piano dell’editore…