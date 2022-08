Beautiful: la “perfida” Brooke smaschera Quinn nel momento peggiore, ecco come andrà! | Puntate italiane

Beautiful, anticipazioni italiane: il segreto di Quinn e Carter sta per venire a galla!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la verità sul tradimento di Quinn Forrester con Carter Walton verrà a galla, seguendo il classico schema tanto caro agli autori: qualcuno origlierà qualcosa di troppo e deciderà di rivelarlo nel modo più plateale possibile.

Ma andiamo con ordine, iniziando dalle circostanze in cui Eric Forrester apprenderà che la moglie è andata a letto col suo fidato avvocato: una cerimonia di rinnovo dei voti. Il matrimonio dello stilista con la Fuller è ovviamente validissimo, tuttavia la designer – desiderosa di buttarsi alle spalle la loro recente crisi – proporrà al marito di organizzare una simbolica cerimonia in cui ribadire le loro promesse nuziali. Per Quinn sarà un modo di rinsaldare la loro unione e cercare di dimenticare quanto accaduto con Carter.

Beautiful, trame italiane: Brooke cerca ancora di allontanare Quinn da Eric ma…

La situazione, tuttavia, si farà imbarazzante quando Eric chiederà proprio all’avvocato di celebrare il rinnovo: Carter non se la sentirà di rifiutare e così sarà proprio l’amante della sposa a fare da officiante!

L’idea non farà impazzire di gioia le persone più vicine alla coppia: Ridge deciderà di partecipare solo per mostrare supporto al padre e farsi perdonare per non aver voluto partecipare anni fa al vero matrimonio tra Eric e Quinn, mentre Brooke non sarà timida nell’esprimere la propria contrarietà, fino a provare a dissuadere Eric il giorno stesso della cerimonia. La Logan insisterà affinché Eric allontani la moglie dalla sua vita, ritenendo che solo apparentemente la Fuller sia cambiata.

Beautiful, spoiler puntate italiane: Brooke scopre tutto e…

Stavolta Eric metterà al primo posto la sua consorte rispetto al sia pur inossidabile rapporto con Brooke, invitando quest’ultima a non partecipare se proprio non riesce ad essere felice per lui. Prima che il rinnovo cominci, tuttavia, la Logan avrà motivo di essere sospettosa nei confronti di Quinn.

La Fuller, infatti, dovrà continuare a gestire Paris e, poiché le buone non sembreranno avere effetto, deciderà di passare alle minacce. Peccato che Brooke, in quel momento, sarà a portata d’orecchio dietro la porta e capirà che Quinn nasconde un nuovo scottante segreto.

La nostra Brooke a quel punto passerà all’azione, incitando Paris a parlare ad Eric. Ma sarà la Logan stessa, alla fine, ad interrompere la cerimonia… e la verità verrà svelata ad un incredulo Eric! Siete pronti per i fuochi d’artificio?