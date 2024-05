Beautiful, anticipazioni 12 maggio 2024: Sheila libera, ma cosa ha fatto Bill?

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 12 maggio 2024

In attesa della notizia della condanna di Sheila, Brooke e Taylor gioiscono della loro decisione di rinunciare a Ridge per rispetto a loro stesse e per garantire pace nella loro famiglia allargata. Le due cementificano la loro amicizia provando degli originali Forrester. Intanto, in tribunale, Finn e Steffy cedono al ricatto di Bill, non rilasciando testimonianza contro Sheila sui fatti della sera della sparatoria. La coppia è convinta che ci siano lo stesso abbastanza prove per incarcerare la donna.

Invece il giudice annuncia nuove prove: Mike Guthrie ha confessato di aver costretto Sheila ad uscire dal carcere, è stato un rapimento e non un'evasione; il fatto è comprovato da dei filmati. In assenza delle dichiarazioni dei Finnegan, il giudice ritiene non ci sia materiale sufficiente per una condanna, in quanto niente prova la presenza della Carter sulla scena del crimine: Sheila è sollevata da ogni accusa e rimessa in libertà. In seguito appare evidente come Bill abbia corrotto il giudice per arrivare alla sentenza desiderata.