Beautiful, anticipazioni 13 maggio 2024: Bill a Sheila, “sarai per sempre una donna libera”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 13 maggio 2024

Carter informa Brooke e Katie del rilascio di Sheila, sollevata da ogni accusa. Taylor è sconvolta dal ricatto perpetrato da Bill ai danni di Steffy e Finn. La psichiatra si sente responsabile e ritiene che debba essere lei ad intervenire: confesserà alla polizia di aver sparato a Bill, così da neutralizzare le sue minacce. Steffy però obietta: Bill potrebbe trovare comunque un modo per tenere Sheila fuori di prigione. La Carter non vale la libertà di Taylor. Sheila è riconoscente a Bill che, sebbene non possa prometterle di farla diventare parte della vita di Finn e Steffy, le assicura che sarà per sempre una donna libera.