Beautiful, anticipazioni 14 e 15 maggio 2024: Steffy e Finn cercano di convincere Taylor a non confessare

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2024

Mentre Brooke (Katherine Kelly Lang), Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si chiedono come si sia arrivati al ritiro delle accuse contro Sheila (Kimberlin Brown), quest'ultima è infinitamente grata a Bill (Don Diamont). La donna insiste che la sparatoria è stata un incidente e che Bill ha saputo vedere la verità. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) cercano di convincere Taylor (Krista Allen) a non confessare: con Bill a proteggerla, non è detto che le loro testimonianze possano essere sufficienti per portare Sheila a processo.