Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 6 maggio 2024

Emir decide di svelare a Nihan che sua madre in passato ha tentato di togliersi la vita e le dice di non averglielo mai detto prima per volontà del padre. Zeynep si trova totalmente divista tra Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra godere in realtà delle attenzioni della ragazza. Kemal, appena dimesso, riceve prima la visita di Nihan (a cui però dirà di andare via) e poi quella di Asu…