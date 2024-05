Il paradiso delle signore 9, Alessandro Tersigni a La vita in diretta: “Non ci sarò nella nuova stagione”

Finale a sorpresa (ma forse neanche poi tanto) nell’ultima puntata stagionale de Il paradiso delle signore, che ha portato all’uscita del protagonista e di altri due personaggi importanti.

Già in conclusione delle riprese dell’ottava stagione, c’erano stati dei “segnali social” attraverso i quali i fan della fiction daily avevano iniziato a sospettare che Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) potesse uscire di scena a fine annata. E pare proprio che così sarà: come avete visto nell’episodio conclusivo, le losche manovre di Tancredi (Flavio Parenti) hanno causato la rocambolesca fuga e il conseguente addio di Vittorio e Matilde (Chiara Baschetti).

“È stata un’esperienza fantastica accompagnata da persone bellissime“, ha dichiarato poco fa Tersigni a La vita in diretta, aggiungendo che “è arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa – anche per non eccedere troppo – e di allontanarsi almeno per una stagione“.

Il paradiso delle signore 9: escono di scena anche Chiara Baschetti e Lucrezia Massari

Dunque, almeno per quello che abbiamo visto, quella del Paradiso diventerà una gestione a due tra Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). Cosa succederà a quel punto? Lo scopriremo sicuramente a settembre, ma forse anche prima tenuto conto che – in genere – le prime news sulle nuove stagioni della serie arrivano già con la presentazione dei palinsesti Rai a inizio estate.

Esce di scena anche Flora (Lucrezia Massari), il cui arco narrativo si è concluso lasciando il fidanzato Umberto e optando per una nuova vita – magari più felice – all'estero. Resta invece Matteo Portelli, interpretato da Danilo D'Agostino.