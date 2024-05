La Promessa anticipazioni: Jimena confessa alla madre un terribile segreto! Ecco quale

Un inconfessabile segreto sta per farsi spazio nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Approfittando di una visita della madre Mercedes (Laura Barba) nella tenuta, Jimena de los Infantes (Paula Losada) vuoterà infatti il sacco su un’importante questione che la riguarda. Una rivelazione che cambierà ogni equilibrio nella telenovela spagnola…

La Promessa, news: Jimena vuole allontanarsi dalla tenuta ma Manuel…

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui Jimena proporrà al marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) di lasciare La Promessa per trasferirsi a Madrid, asserendo che nella capitale potranno crescere meglio il bambino che aspettano. Tuttavia, tale idea non convincerà affatto il marchesino, sia perché non se la sentirà di lasciare la tenuta e sia perché non vorrà allontanarsi troppo da Jana Exposito (Ana Garces), la donna che ama davvero.

Pressato dalla madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che vorrà ad ogni costo evitare il suo trasferimento, Manuel si prenderà del tempo per decidere meglio il da farsi; intanto, per evitare nuovi scontri con la consorte, deciderà di ospitare per qualche giorno la suocera Mercedes. Una soluzione “intermedia” che però non convincerà affatto Jimena, la quale continuerà ad insistere sulla necessità di trasferirsi nella residenza madrilena dei suoi genitori…

La Promessa, spoiler: il terribile segreto di Jimena

Fatto sta che, col trascorrere delle giornate, persino Mercedes non capirà per quale ragione Jimena stia insistendo così tanto per andare a stare a Madrid. Così, poco prima di andare nuovamente via da La Promessa, chiederà spiegazioni alla figlia circa il suo strano atteggiamento, ottenendo in cambio una risposta sconvolgente: Jimena le confesserà infatti di non essere incinta e di aver simulato la sua gravidanza nel tentativo di tenere Manuel legato a sé e restare magari incinta per davvero prima che lui si accorga dell’imbroglio!

Parole, quelle di Jimena, che ovviamente lasceranno interdetta Mercedes, la quale però deciderà di assecondare la menzogna della figlia proponendole due soluzioni: continuare a sedurre Manuel per un po’ di tempo nella speranza che il bambino arrivi davvero o, in caso contrario, simulare un malore lontano da La Promessa che giustifichi la “perdita” del piccolino (in realtà mai esistito)!

La Promessa, trame: Jimena e l’intimità (esagerata) con Manuel

Neanche a dirlo, Jimena seguirà subito i consigli della madre e, quella sera stessa, si mostrerà un po’ più dolce con Manuel e riuscirà a fare l’amore con lui. Il giorno successivo, quando ormai Mercedes sarà ritornata a casa sua, inizieranno però i veri problemi per la Infantes: nel corso di una passeggiata, la donna si mostrerà sempre più audace nei riguardi del consorte e gli proporrà di lasciarsi andare alla passione in mezzo ad un bel prato verde!

L’idea non piacerà affatto a Manuel, che risponderà picchi al tentativo di Jimena di sedurlo ancora. Insomma, la strada per restare incinta sembrerà fare acqua da tutte le parti fin da subito. E, ve lo diciamo sin da ora, presto nella trama si inserirà un altro bugiardo… Seguici su Instagram.