Un posto al sole, anticipazioni 17 maggio 2024: Roberto se la prende con Raffaele ma…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 17 maggio 2024

Raffaele (Patrizio Rispo) è alle prese con i suoi sensi di colpa. Damiano (Luigi Miele) si rende conto che, nonostante l'amore che lo lega a Viola (Ilenia Lazzarin), quest'ultima ed Eugenio (Paolo Romano) rimarranno sempre una famiglia. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non riesce ad avere la meglio su Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), finendo così per prendersela con Raffaele. L'intenso incontro con Viviana Melluso lascia un segno sia in Filippo (Michelangelo Tommaso) che in Michele (Alberto Rossi): entrambi finiranno per apprezzare ancora di più il valore dei loro affetti più cari…