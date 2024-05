Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024

L’aspro confronto fra Ferri e Raffaele avrà un esito inatteso con delle ripercussioni che non coinvolgeranno solo i diretti interessati. Per risolvere la situazione incresciosa che potrebbe riservare a Raffaele non pochi problemi, Diego e Renato gli daranno dei suggerimenti opposti. Intanto Damiano non riesce a non pensare a quello che ha visto. Parlerà con Viola delle sue recondite paure?

Gli appelli di Renato e Filippo non sembrano scalfire la decisione di Roberto di procedere contro Raffaele, ma forse sarà Diego, che intanto prova a convincere Ida a lasciare la casa di Ferri, a sistemare la situazione. Nonostante Mariella sia sempre più insofferente alla vicinanza fra i due, Guido accompagnerà Claudia a fare il provino.

Quando Guido accompagna Claudia a fare il provino, vive con lei un momento di pericolosa vicinanza. Le conseguenze dello scontro con Ferri gettano Raffaele in un grande sconforto. Intanto Marina torna dalla vacanza, ignara di quanto accaduto, e Ferri continua a fare pressione a Diego, facendo leva su ciò che è successo con il padre.

A Palazzo Palladini ci sarà una riunione condominiale d’urgenza per decidere su una questione delicata. Raffaele sarà sempre più avvilito, Ferri porterà avanti la sua strategia per mettere pressione a lui e a Diego. Nunzio realizzerà che la ripresa di Diana è più complicata di quanto immaginasse. Riccardo faticherà a superare il risentimento verso Rossella. Intanto Guido sembra sempre più preso da Claudia.

La data del matrimonio con Eduardo si avvicina, ma per Clara resta ancora un ultimo scoglio da superare. Alla riunione di condominio Ferri avrà la meglio o gli altri condomini faranno quadrato intorno a Raffaele? Nunzio sembra sempre più vicino a Diana, Rossella rifletterà sui propri sentimenti.