Viola come il mare 2: cast e trama della seconda stagione della fiction di Canale 5

L’attesa è finalmente terminata per i numerosi appassionati di Viola come il mare, l’amatissima serie prodotta da Lux Vide. Dopo il grande successo delle prime tre puntate su Mediaset Infinity, la fiction arriva questa sera, venerdì 3 maggio 2024, su Canale 5, mentre le restanti 5 puntate andranno in onda al giovedì sera. Sempre oggi, su Mediaset Infinity, si possono trovare gli ultimi tre episodi della stagione. Tante sono le novità di questa seconda annata che promette di offrire agli spettatori un viaggio emozionante nel mondo di Viola Vitale e Francesco Demir, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman.

Nelle sei nuove puntate, il rapporto altalenante tra Viola e Francesco continua, ma una nuova figura potrebbe intromettersi: il Procuratore Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), che cattura l’attenzione della bella giornalista. Alla redazione di Sicilia WebNews, invece, si presentano un nuovo editore, Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta), e una nuova direttrice, Vita Stabili (Alice Arcuri).

Nel cast, diretto da Alexis Sweet (che subentra a Francesco Vicario), accanto ai protagonisti Francesca Chillemi (Viola, una giornalista che si trasferisce a Palermo alla ricerca di informazioni sul suo defunto padre, che possiede una sorta di dono speciale: percepisce, o meglio, vede le emozioni altrui attraverso la sinestesia) e Can Yaman (Francesco Demir, l’Ispettore capo di polizia dotato di un innato talento investigativo), troviamo i confermatissimi Chiara Tron nel ruolo di Tamara, una videomaker di Sicilia WebNews e amica di Viola, e Giovanni Nasta nei panni di Turi D’Agata, collega di Francesco.

Tra i nuovi arrivi spicca Giovanni Scifoni nel ruolo di Matteo Ferrara, il nuovo Procuratore, razionale e disciplinato, con il carisma della sicurezza e della determinazione; Ninni Bruschetta porta invece in scena Leonardo Piazza, il nuovo direttore di Sicilia WebNews, che ha rilevato la testata licenziando alcuni giornalisti e mantenendone altri; Alice Arcuri interpreta Vita Stabili, la nuova direttrice, instancabile e risoluta nel perseguire i suoi obiettivi. E ancora: Lorenzo Scalzo è Raffaele Noto, il nuovo giornalista sportivo della redazione, e Virginia Diop interpreta Maryam Nzari, la nuova redattrice politica, di origine islamica.

La serie si basa liberamente sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, che di Viola ha scritto soltanto questo romanzo, insieme a due racconti inclusi nelle raccolte “Una settimana in giallo” e “Cucina in giallo”. Viola Vitale è in parte ispirata alla stessa Tanzini, una giornalista che ha lasciato Roma per trasferirsi a Palermo. Seguici su Instagram.