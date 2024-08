La rosa della vendetta, anticipazioni settima puntata 1° settembre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 1° settembre 2024

Gulendam, Mert e Gulcemal sono in ospedale per un’ecografia di routine per via della gravidanza della donna. La dottoressa, per aiutare Gulendam, dice che le immagini non sono ben visibili e rimanda la visita al mese successivo. Gulendam scoprirà in seguito che è stato Vefa a chiedere alla dottoressa di mentire, per dare tempo alla donna di risolvere la questione. Vefa confessa quindi alla donna di essere al corrente dell’interruzione della gravidanza.

Deva cerca un confronto con Zafer. Le chiede spiegazioni sul rapimento e la accusa di aver attentato alla sua vita. Zafer si sente tradita da quelle parole e la manda via, dicendole che la ragazza è stata ingannata da Gulcemal. Intanto Armagan escogita un piano per ottenere le risposte che cerca. Chiede a Ipek di recarsi a casa di Zafer e di intrufolarsi nella camera da letto della mamma per aprire la cassaforte al suo interno. Per non destare sospetti, Ipek dovrà fingere di essere dalla parte di Zafer.

Gulcemal rimane arrabbiato con Deva, la quale si confida con Armagan esprimendo il suo disappunto per il trattamento ricevuto. Armagan le rivela di aver incaricato Ipek di cercare nella cassaforte di Zafer per svelare i segreti della donna. Ipek, riuscendo ad entrare nella camera da letto e ad aprire la cassaforte, vi trova una lettera misteriosa indirizzata a Mustafa, il padre di Armagan. Questi sospetta che Gulcemal e Gulendam siano suoi fratellastri da parte paterna e che Zafer abbia diviso la famiglia.

Mert scopre la presenza di Armagan da Gulcemal e informa Zafer, che si trova alla stessa asta pubblica a cui Gulcemal vuole partecipare. Durante l'incontro con il sindaco, Zafer propone di realizzare il progetto a metà del budget di Gulcemal, ottenendo l'incarico. Gulcemal, quindi, decide di invitare la donna a casa sua, insieme a uno degli italiani, Deva e Armagan.