Segreti di famiglia, anticipazioni 11^ puntata 25 agosto 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama undicesima puntata di domenica 25 agosto 2024

Yekta recita la parte del padre addolorato, tenendo per mano Lacin davanti ai reporter. La donna gli chiede di divorziare ma lui ha tutte le intenzioni di vendicarsi della moglie. Engin nel frattempo chiede a sua zia Seda di essere il suo avvocato.

Ceylin convince la signora Meltem ad accettare l’offerta dell’ospedale e a ritirare la denuncia, ma Ilgaz nel frattempo ha fatto visitare la figlia di Meltem da un altro medico perché non crede alla versione raccontata dalla donna, decidendo così di continuare ad indagare. Cinar fa visita in prigione a Engin, ma l’atteggiamento strafottente di quest’ultimo gli fa perdere la pazienza e finisce per minacciarlo. Metin, frugando tra i documenti nell’ufficio di Ilgaz, scopre che suo figlio e Ceylin si sono sposati in segreto. La polizia va a cercare Zafer a casa Erguvan, per via del ritrovamento del suo portafogli nell’auto abbandonata al cimitero. Così Aylin e Osman decidono di recarsi al molo dai pescatori per chiedere notizie di Zafer, o almeno un recapito al quale contattarlo. Pars rivela a Ilgaz la verità su quello che stava facendo con Yekta la notte dell’omicidio di Inci. Gul va a trovare Ceylin e le chiede perdono per averla ripudiata e allontanata da tutta la famiglia.

Ceylin affronta Cuneyt e gli chiede se è vero che Pars e Yekta hanno un segreto. L'uomo risponde affermativamente. Lei, che ignora il fatto che Pars sia malato, si convince che è stato proprio Pars a far sparire il referto medico per agevolare Yekta la notte dell'omicidio e non il contrario. Così si reca da Melih e lo informa della cosa. Ilgaz nel frattempo assicura a Pars che non dirà a nessuno della sua malattia e gli suggerisce il nominativo di un medico che può aiutarlo. Pars per ricambiare il favore ritira formalmente la richiesta di indagine preliminare contro lui e Ceylin. La cosa insospettisce Melih, il quale si convince che Pars ha accettato di farlo in cambio del silenzio di Ilgaz e Ceylin sui suoi legami illeciti con Yekta. Ceylin scopre che la madre della bambina epilettica ha mentito. Dai filmati delle telecamere dell'ospedale in cui era in cura Elif, si vede chiaramente la madre firmare i moduli per il consenso alle terapie della bambina.