Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 5 settembre 2024

Di fronte a Carter Walton (Lawrence Saint-Victor), Bill Spencer (Don Diamont) si fa ancora avanti con Katie (Heather Tom): non accetta di perderla ed è sicuro che la Logan lo ami ancora. Deacon Sharpe (Sean Kanan) fa visita a Sheila Carter (Kimberlin Brown), per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per sapere se lei ce l'abbia con lui…