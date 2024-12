Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 27 dicembre 2024

Sicura che il dottor Fusco stia molestando Enrica proprio come ha fatto con lei, Rossella si chiede come essere d'ausilio alla ragazza. L'incontro con Viola ha turbato Rosa, la quale ha capito di non essere ancora riuscita a voltare pagina con Damiano. Dopo il momento di passione avuto con Micaela, Samuel è di nuovo speranzoso di tornare con lei… ma sarà davvero così?